El Barça cambia de rutina en la Champions League

Hansi Flick ha decidido cambiar la rutina del equipo en competiciones europeas. El técnico del Barça prefiere seguir con la misma dinámica que en la Liga y sus pupilos se ejercitarán por la mañana de este martes en la capital catalana.

El FC Barcelona entrenará a las 11.00 h. en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y por la tarde viajará hacia Bélgica. LA UEFA obliga a hacer las ruedas de prensa previa a los partidos en la ciudad donde se disputa el choque. El duelo se disputa el miércoles a las 21.00 h.

Por tanto, Hansi Flick y uno de sus jugadores se desplazará al estadio Jan Breydel de Brujas donde llevarán a cabo su comparecencia ante los medios.

De esta manera, el Barça podrá ejercitarse sobre su campo de entrenamiento habitual, el TIto Vilanova, para posteriormente poner rumbo a tierras belgas.

El equipo viajará en un vuelo charter a Ostende para luego desplazarse en medio hora de autobús a Brujas. El regreso será nada más finalice el choque.

En el anterior desplazamiento de la Champions, los de Hansi Flick se ejercitaron sobre el césped del Saint James' Park de Newcastle, pero para esta ocasión no se ha considerado oportuno.

Los futbolistas y el cuerpo técnico tendrán la comodidad de trabajar en sus propias instalaciones, una costumbre cada vez más extendida entre los conjuntos europeos, sobre todo cuando se trata de desplazamientos no excesivamente largos.