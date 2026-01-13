El Barça cambia de chip y ya piensa en la Copa

El Barça ya ha pasado página de la Supercopa y ha vuelto al trabajo con la mirada puesta en la Copa del Rey.Tras conquistar el título en Yeda ante el Real Madrid, el equipo de Hansi Flick se ha ejercitado este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la primera sesión de la semana, una vuelta a la rutina marcada por el cambio de chip competitivo y por la proximidad de un nuevo examen oficial.

El entrenamiento se llevó a cabo como siempre en el campo Tito Vilanova y contó con todos los jugadores disponibles del primer equipo. La sesión sirvió para empezar a preparar el duelo de octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único que llevará al Barça este jueves a El Sardinero. También estuvo presente Tommy, futbolista del Barça Atlètic, que volvió a trabajar con el grupo en este arranque de semana.

El cuerpo técnico quiere aprovechar la inercia positiva que deja la conquista del primer título de la temporada, pero sin relajaciones. El Racing de Santander, actual líder de Segunda División, ya se cargó al Villarreal en dieciseisavos en su estadio y en un formato que no permite margen de error. En el vestuario se asume que la Copa exige máxima concentración desde el primer minuto, aunque se espera que Flick mueva el banquillo después del esfuerzo en Arabia.

La preparación del encuentro continuará este miércoles con una nueva sesión matinal en la Ciutat Esportiva. Será el último entrenamiento antes del viaje, ya que el equipo pondrá rumbo a Santander el jueves. Ese mismo miércoles, Hansi Flick comparecerá ante los medios en la previa del partido, una rueda de prensa fijada para las 13.00 horas y en la que se espera que el técnico alemán ofrezca pistas sobre todo con sus intenciones en la portería con la duda del rol de Ter Stegen.

El Barça saltará al césped de El Sardinero el jueves a las 21.00 horas con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Rey y de prolongar el buen momento anímico tras el éxito en Arabia. Con la Supercopa ya en las vitrinas, el mensaje es claro: ahora toca darlo todo para ir a por el triplete de títulos grandes, un objetivo que se escapó por la mínima la temporada pasada.