El Barça ya hace cálculos para inscribir a Nico Williams: se deben dar salidas

El Barça ha activado ya totalmente el fichaje de Nico Williams y desde la cumbre que mantuvo el director deportivo, Deco, con el agente del jugador, la maquinaria se ha puesto en marcha. En el club blaugrana tienen claro que habrá acuerdo con el futbolista y ahora ya se está calculando las opciones para poder inscribirle durante el mes de julio. Van a haber noticias importantes para el regreso a la norma del 1:1 y los ejecutivos del club ya tienen cuantificado el ahorro en salarios que debe darse para que el extremo, junto a Joan García, tengan dorsal sin ningún tipo de problemas. Todo se está intentando agilizar al máximo para que el caso Nico no se convierta en otro culebrón.

Los primeros pasos que dará el Barça apuntan hacia la confirmación al regreso de la norma del 1:1, absolutamente clave para poder inscribir a los nuevos fichajes. El Barça tiene ya clarísimo que LaLiga certificará como válida la palanca de la venta de los palcos VIP y se está trabajando para el ingreso del dinero que dejó de pagar Líbero en la palanca de Barça Vision. Hay negociaciones avanzadas para la venta de esta porcentaje, lo que significaría un espaldarazo definitivo no solo ahora en verano sino para los próximos mercados.

A partir de ahí, el Barça tiene ya calculado cómo y cuando se debería hacer la operación Nico Williams. Y para ello es esencial que el extremo firme un contrato de seis temporadas para que la amortización anual sea más asumible. La edad de Nico ayuda muchísimo en esta operación y también ha sido vital para que el club blaugrana se decantara por su incorporación y no la de Luis Díaz, futbolista que va camino de los 29 años y cuya amortización sería mucho más complicada siempre que el Liverpool no rebajara mucho su precio, algo que hasta ahora no se ha dado.

Nico Williams firmaría por seis años, al igual que lo ha hecho Joan García, pero el Barça necesitará generar ahorro salarial en cuanto a fichas. Lo ideal sería formalizar un gran traspaso, aunque los dos jugadores más señalados para realizar una operación de este tipo no quieren irse: Fermín tiene ofertas importantes tanto de Arabia Saudí como de la Premier, pero no entra en sus planes salir del Barça y Ronald Araujo ya ha dejado claro que no se va a mover este verano. En estas próximas semanas puede pasar de todo, pero el club blaugrana no trabaja en este tipo de escenario porque sería demasiado arriesgado.

Así, el ahorro en salarios debe ir básicamente por tres salidas que pueden o deben darse. La primera es la de Ansu Fati, por quien se está negociando con el Mónaco pero todavía no hay acuerdo. El Barça le ha dejado claro a su agente que no desea pagar ni un solo euro de su ficha y eso está bloqueando las cosas. Si no se cierra antes del 30 de junio, la operación se va a caer ya que fiscalmente su traslado a Mónaco no sería tan atractivo ni para el jugador ni para el Barça. El agente del futbolista, Jorge Mendes, lo va a intentar y las próximas horas van a ser determinantes.

Y, tras Ansu, llegarán los temas más espinosos. El Barça cuenta con una salida de Marc-André Ter Stegen y un ahorro importante de su ficha. El portero alemán sabrá pronto de su situación y deberá decidir. Por ahora no ha habido conversaciones y todo puede ponerse muy tenso, pero en el club blaugrana confían que impere la calma y se pueda encontrar una solución pactada. Por ahora, el alemán está muy cabreado por lo que considera filtraciones del club interesadas contra su persona y no desea negociar nada. Si no le quieren exigirá que le paguen los tres años íntegros de salario y eso al club no le interesa. Se necesitará de mucha diplomacia en este caso.

Y otro de las salidas que podría ser clave es la de Christensen. Le queda un año de contrato y es cierto que en el club y en el cuerpo técnico se valora muchísimo su profesionalidad y su nivel, pero su salario es muy alto -llegó con la carta de libertad- y la posición de central está más que cubierta. El danés, por ahora, no ha dado señales de querer negociar nada y públicamente ha dejado claro en más de una ocasión que quiere cumplir su contrato hasta junio del 2026, pero el Barça podría forzar su marcha si fuera necesario. Y, ahora, sin movimientos parece que lo es.

También ayudará la rescisión que se está pactando de Oriol Romeu y las salidas de Pablo Torre y Pau Víctor. En estos dos últimos casos, el Barça espera concretar traspasos con opción de recompra para que certifiquen aún más la posibilidad de inscribir jugadores. Y hay varios intereses encima de la mesa, que deberían fructificar antes de comenzar la temporada. La renovación de Frenkie de Jong, que está prácticamente pactada, también dejará algo de ahorro para el próximo curso si finalmente se pacta una pequeña bajada que irá recuperando en los años que firmará de contrato.

El Barça tiene claro que el fichaje de Nico Williams es absolutamente estratégico y está convencido de que hay salidas suficientes para encontrar ese espacio salarial que se necesita. Y también tienen clarísimo que las garantías deben darse durante el mes de julio para evitar que Nico deba comenzar la pretemporada con el Athletic e iniciar un nuevo pulso con su club, que no interesa a ninguna de las partes.