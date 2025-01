El Barça cae en la trampa de Bordalás y se complica la vida

El Barça no tuvo nada que ver con el de la Supercopa ni el del Betis y volvió a sufrir un pequeño infierno en Getafe. Una plaza que se ha vuelto impenetrable para el cuadro azulgrana. 1-1 y los de Flick que se complican mucho la vida. El Madrid puede irse a siete si gana a Las Palmas.

Hostilidad desmedida en los preámbulos del encuentro en el sur de Madrid. Ya desde un par de horas antes el ambiente estaba muy caldeado en los aledaños del Coliséum. Pancartas, cánticos tildando al Barça de mafia. Con las referencias habituales a Catalunya y una buena ración de caspa.

TENSIÓN PREVIA

Ya palpaba el equipo a su llegada con el bus que, una vez más, Getafe sería un hueso duro de roer. Flick deshojaba la margarita y apostaba por Iñaki Peña de inicio. Y por Gavi, asentadísimo como titular, por delante de Dani Olmo.

Después del pasillo de rigor para el cuadro azulgrana por la consecución de la Supercopa, empezaba la acción con un guion calcado a lo esperado. Bloque bajo, bajísimo, del Getafe y el Barça a hacer rodar el balón buscando rendijas. Y la encontraba relativamente rápido. En el minuto 9, asistencia precisa de Pedri para un Koundé que sigue desatado, David Soria repelía el primer remate pero luego se le escurría el balón y el galo convertía el 0-1. Dos goles en apenas cuatro días para él.

Koundé celebra su gol con Lamine / Valentí Enrich

A partir de ahí, el 'Geta' no se inmutaba lo más mínimo. Mismo planteamiento, con el equipo muy compacto, sin arriesgar y buscando las interrupciones constantes. Y el Barça caía un poco en ese ritmo anodino. Se dejaba arrastrar. La posesión al minuto 24 era de un 83% favorable a los de Flick.

RITMO LENTÍSIMO

Y poco a poco, en ese tedio general, el cuadro azulóm empezaba a asomarse arriba. Con un Coba muy activo, en la primera clara que tenían los madrileños llegaba el empate. Centro desde la derecha, volea dentro del área de Coba (remataba solo) y el rechace de Iñaki se lo encontraba Arambarri. 1-1 en el 34'.

Antes del descanso, una prolongación clarísima de Lewy que no acertaban a rematar ni Koundé ni Araujo. Y poco más, la verdad.

SIN REACCIÓN TRAS EL PASO POR VESTUARIOS

Tampoco reaccionaba el equipo ni parecía que Flick lo hubiera espoleado tras el paso por vestuarios. De hecho, el 'Geta' tenía la primera. Y el cuadro barcelonista seguía impotente e incapaz de hacer circular el balón y darle velocidad. Lamine, en una jugada aislada, conectaba un buen disparo lejano que salía desviado por poco. No estaba siendo la noche del de Rocafonda.

Por cierto, movimiento inesperado al descanso del técnico de Heidelberg. Casadó se quedaba y Frenkie de Jong se ubicaba en el pivote. En el 60' era Dani Olmo el que reemplazaba a Gavi en medio de una sonora pitada del estadio azulón. Por lo de las inscripciones y tal, imaginamos.

NI CON DANI OLMO

Pasaban los minutos y las sensaciones no mejoraban. Ni siquiera Olmo lograba catalizar el juego de ataque. Muy espeso un Barça que no podía con el 'bocadillo de tornillos' que tenía armado Bordalás.

No era hasta el 78' que Frenkie conectaba un chut desde la frontal buscando la escuadra y que hacía lucirse a David Soria. Buen póster le quedó al ex del Sevilla. Poco después un centro envenenado de Lamine encontraba a Raphinha en el segundo palo pero el brasileño no atinaba a rematar entre los tres palos.

TANGANA FINAL

Lo siguió intentando con más corazón que cabeza el cuadro de Flick. Mucho córner, mucho balón al área. Pero sin lograr generar nada de peligro. Y justo cuando entrábamos en el añadido, lío. Una caricia de Balde provocaba una tangana en la que se cruzaban más que palabras Flick y Bordalás. Tarjeta para ambos. Y con unos últimos minutos muy tensos se llegaba al final. El Barça se complica mucho la vida.