El Barça busca traspaso o cesión de dos años para Ferrán Torres

El mercado anda parado pero hay interés de varios clubs por el delantero El club necesita aligerar efectivos en la zona ofensiva

El Barça tiene muy claro que debe realizar alguna salida en la parcela ofensiva. La primera idea fue colocar a Ansu Fati a riesgo que explotara lejos del Camp Nou, pero existía el convencimiento de que el canterano era un activo por el que se podía sacar mucho rédito económico en este mercado mientras que en el futuro será una incógnita dependiendo del rendimiento que tenga.

La jugada salió mal porque Ansu se plantó ante el Barça y su representante negándose a salir salvo que llegará un club de primerísimo nivel, algo que no sucedió por las dudas que genera tras un año casi en el ostracismo. La puerta para Ansu está ya totalmente cerrada y el caso apacado, al menos, hasta el mes de enero, momento en el que volverá a analizarse su situación deportiva.

Con la venta de Ansu descartada, todas las miradas se centran en Ferrán Torres y el club ya baraja diferentes escenarios de salida. Es cierto que el ex del City no desea moverse del Camp Nou y no pondrá las cosas fáciles, pero el club blaugrana se está moviendo en el mercado para encontrarle acomodo. Y las condiciones que ha puesto encima de la mesa a los clubs que puedan estar interesados son claras: o cesión por dos temporadas o traspaso superior a los 40 millones de euros.

La segunda opción parece prácticamente descartada salvo propuesta de un país exótico porque la tasación del futbolista ha bajado tras perder la titularidad en el Barça. La novedad de la fórmula de cesión por dos temporadas sí que ha llamado la atención a algunos clubs, sobre todo en Italia y en España.

La idea del Barça es ahorrarse una ficha media alta a largo plazo y, si no es viable la venta, al menos intentar que el futbolista se revalorice con estabilidad. El área deportiva tiene la estrategia clara pero todo pasa porque el futbolista dé el OK a una salida y eso no va a ser nadafácil salvo que le atraiga algún proyecto deportivo.

Es cierto que Ferrán es un jugador que gusta mucho en el Atlético, como gustaba en el Villarreal, aunque este último está descartado por el salario del delantero. Lo malo es que en el mercado no hay dinero y este tipo de operaciones pueden estancarse hasta la última semana de agosto con las tensiones que esto genera.

Se está trabajando en esta línea desde hace ya bastantes días con Ferrán, pero hoy por hoy no se vislumbra una solución fácil. Y, si no sale, el futuro de Abde en el club puede quedar seriamente comprometido. El marroquí no ve claro tener minutos y menos si hay overbooking arriba, ya que el sistema de cuatro centrocampistas se va a mantener. El tiempo apremia y ya ha llegado el momento de tomar decisiones drásticas.