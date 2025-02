El Barça busca una solución para Ansu Fati

Ansu Fati sigue en el ostracismo total y su situación comienza a ser preocupante. El atacante no cuenta ni para el presente ni el futuro del Barça y en el club blaugrana quieren buscar una solución ayudando al futbolista para que pueda seguir compitiendo. El Barça le dio todas las facilidades posibles para poder salir en este mercado invernal y no comprenden la postura inamovible del futbolista de seguir a pesar de tener claro que no va a tener minutos de aquí a finales de temporada. Ansu se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria para el partido ante el Sevilla y el club ya está trabajando con su agente para encontrar una fórmula que puede acabar en desvinculación.

El caso Ansu es especialmente sensible en el Barça. Se trata de un canterano que no ha podido de acabar de explotar a causa de sus problemas físicos pero que es muy querido dentro del vestuario. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros tienen clara la profesionalidad del futbolista, que ha hecho todo lo posible por volver al máximo, pero que por ahora no ha sido posible. Hansi Flick quiso intentarlo cuando llegó al club y habló con el futbolista para darle toda la confianza, pero ya ha tirado la toalla. El técnico alemán habló con el futbolista en el mes de diciembre para comunicarle que podía irse en enero si lo consideraba oportuno, pero el delantero no recogió el guante a pesar de tener ofertas.

La temporada de Ansu es decepcionante. El jugador solo ha disputado 186 minutos en todo el curso y, desde su última lesión muscular, solo ha jugado 30 minutos en el partido de Copa ante el Barbastro. A partir de ahí, ya no es que tenga o no minutos sino que, simplemente, no va ni convocado. De hecho, ha sido el único futbolista disponible de la primera plantilla que se ha quedado fuera de las listas por motivos deportivos. Flick le ha enseñado la puerta, pero todo indica que seguirá hasta junio. En estos momentos, el futbolista tiene una oferta de cesión para irse al Besiktas -el mercado turco cierra el martes- pero Ansu, hoy por hoy, ni se lo plantea.

Las opciones reales de salir fueron en verano cuando varios equipos, sobre todo el Sevilla, preguntaron por él. El futbolista siempre fue muy reacio y tras hablar con Flick y la dirección deportiva del club cerró totalmente las puertas a una salida. Venía de una cesión fallida al Brighton y no quería poner más en riesgo su carrera. En el Barça se siente más protegido y prefiere seguir poniéndose a punto aquí que aceptar una aventura impredecible.

Para el Barça ya no es una cuestión meramente económica sino deportiva. Ansu tiene contrato hasta el 2027 y el club ya tiene asumido que será muy difícil ahorrarse ese dinero aunque lo que espera es que el futbolista pueda jugar y mostrarse en algún momento. Ya le comentaron a su agente, Jorge Mendes, que lo mejor era pactar una cesión ahora o de año y medio, pero ni el propio Mendes le ha podido convencer. Ahora, su entorno ya tiene claro que en verano deberán buscarse equipo y, a ser posible, de forma definitiva. El Barça no descarta nada, aunque no va a forzar al futbolista. Debe ser el propio Ansu el que de el paso y, si no lo hace ahora, lo deberá hacer obligatoriamente en verano. Por ahora, su situación es muy dura.