El Barça busca una salida para Ansu Fati

Ansu Fati está recuperando las sensaciones, el fútbol y, sobre todo, la ilusión en el Mónaco, donde se ha convertido en un futbolista importante que suma ya diez goles esta temporada. Le ha costado encontrar la regularidad porque, entre otras cosas, llevaba mucho tiempo sin jugar de forma continua a causa de las lesiones, pero no ha perdido el tiempo en el Principado. Todo lo contrario, ha vuelto a revalorizarse.

Desde que de octubre de 2020 hasta enero de 2021, como futbolista del Barça, alcanzara su valor de mercado máximo, según Transfermarkt, 80 millones de euros, no hizo más que bajar hasta tocar fondo con solo cinco millones de euros entre marzo y junio de 2025. Su paso por el Mónaco le ha servido para revertir la tendencia y, desde el pasado mes de enero, su valor es de quince 'kilos'. No será sencillo recuperar lo perdido, pero lo cierto es que, tras mucho tiempo, vuelve a sonreír. Y eso es siempre una buena noticia para el fútbol.

Ansu Fati, ante el Lens / AS Monaco

El Barça, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, ha seguido la evolución del canterano durante toda la temporada, pero con la decisión tomada en un porcentaje muy alto de no contar con él en lo que le queda de vinculación. No ha sido un seguimiento exhaustivo, pero sí satisfactorio que ha servido para ver que el futbolista ha recuperado fútbol. Sin embargo, entienden que, pese a ello, sigue muy lejos del nivel que debe exigirse a un extremo para el Camp Nou.

La unanimidad en la dirección deportiva es total: Deco, Bojan, Amaral y Flick van en la misma dirección y no habrá segunda oportunidad para Ansu Fati. Así lo han ido expresando en las reuniones regulares que suelen tener a lo largo de la temporada, más allá de los avances de Ansu Fati. Eso sí, Flick, desde hace algunas semanas, ha pedido centrarse única y exclusivamente en asegurar la Liga y no desgastarse en listas de altas y bajas. Todo se andará, aunque el caso del canterano está clarísimo.

Ansu Fati, durante el documental del AS Mónaco / AS Mónaco

De hecho, son conscientes de que esta temporada también ha estado 52 días lesionado (40 entre diciembre y enero y doce días más en febrero). Son lesiones que están olvidadas, pero que recuerdan el historial extenso de Ansu Fati a nivel muscular. En total, ocho partidos en los que no ha podido jugar con el Mónaco. No se trata de una cifra escandalosa, pero sí a tener en cuenta.

A nivel futbolístico, desde el Barça han observado que su historial no le ha permitido recuperar la explosividad de sus inicios. El gol es algo que no se pierde, pero, para encajarle en el Barça, la exigencia es máxima y hay demasiadas dudas. Por si fuera poco, los catorce millones de euros brutos que tiene firmados en el club, suponen también un lastre. En ese sentido, la opción más atractiva para el Barça es una venta, aunque todo está abierto y la opción de seguir en el Mónaco es seria. Los monegascos tienen una opción de compra de once millones de euros.

Ansu Fati, futbolista cedido por el Barça al AS Mónaco / SPORT

El de Ansu Fati, sin duda, será uno de los nombres del próximo mercado de verano, aunque en clave salida porque las puertas del Camp Nou, desafortunadamente, están cerradas para un canterano al que todos señalaron (porque se lo ganó en el campo) como una de los grandes talentos surgidos desde la cantera a lo largo de su historia.