El Barça busca repetir la 'fórmula Rashford' en el central

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado de fichajes ante la posibilidad de encontrar en enero un recambio de garantías que pueda cubrir la baja de larga duración de Andreas Christensen. El defensa danés sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de manera fortuita en un mal gesto durante un entrenamiento. Un contratiempo que le mantendrá cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

En este sentido, dado que se trata de una lesión de larga duración, el club blaugrana podría enviar el informe médico a LaLiga para aprovechar el 40% del salario de Christensen e inscribir a otro futbolista. La entidad barcelonista tiene dicho informe redactado y sabe que el plazo máximo para enviarlo expira el 9 de enero. Eso sí, no lo enviará salvo que tenga decidido y cerrado un 'plan B' que cumpla los requisitos necesarios.

Todos sabemos la dificultad que comporta reforzarse en el mercado de fichajes de invierno, pero la dirección deportiva del FC Barcelona, encabezada por Deco, rastreará el mercado tratando de repetir la 'fórmula Rashford': lograr la cesión de un futbolista de primer nivel que no esté teniendo minutos con su equipo y busque un cambio de aire a mitad de curso. Complicado, desde luego, pero no imposible.

El asterisco de Araujo

En el Barça también están a la espera de conocer en qué estado regresa Ronald Araujo. El central uruguayo le pidió al club un tiempo para desconectar y recuperarse mentalmente porque se veía incapaz dar su mejor versión en el campo y no quería perjudicar al equipo. Todo nació tras su actuación y expulsión contra el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), tras ello, se marchó de retiro espiritual a Israel durante un mes.

Este lunes, el '4' del Barça regresó a los entrenamientos con el resto del grupo. Por este motivo, si Araujo ha regresado con buenas sensaciones, el club podría mantenerse con la plantilla actual, además de recurrir al filial en caso de necesidad, con el capitán Álvaro Cortés y Andrés Cuenca como posibles recambios para el central zurdo.

Un caso a tener en cuenta

Lo que tienen claro en el Barça es que no quieren repetir un caso como el de Jeison Murillo. El central colombiano llegó cedido a la capital catalana procedente del Valencia en enero de 2019 cuando Thomas Vermaelen y Samuel Umtiti estaban lesionados. El trato se cerró a cambio de 1,2 millones de euros de préstamo y con una cláusula de compra no obligatoria de 25 'kilos'.

La operación, ahora que ya ha pasado un tiempo, puede ser catalogada de fracaso, puesto que tan solo jugó cuatro partidos y nunca llegó a adaptarse al estilo de juego del Barça. Tras su salida del Camp Nou en verano, salió cedido, nuevamente, a la Sampdoria para fichar por el Celta de Vigo seis meses después.