El Barça busca otro récord contra el Real Madrid: la mayor diferencia histórica de puntos

El Barça tiene una oportunidad que ni pintada, ya no solo en el clásico de este domingo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou, sino en lo que resta de LaLiga. Además del 'morbo' que supondría conquistar el título liguero contra el máximo rival, los de Hansi Flick, en caso de ganar al Real Madrid, aventajarían a los blancos en 14 puntos y tendrían opciones de lograr su mayor diferencia histórica a lo largo de las tres jornadas que tendrían los azulgranas por delante.

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A entrar en el podio

Ahora mismo, el récord del Barça sobre el Real Madrid en una Liga data de la campaña 2018-2019, cuando el entrenador de los azulgranas era Ernesto Valverde y el banquillo de los blancos fue una 'silla caliente' por la que pasaron primero Julen Lopetegui, después Santiago Solari, y por último, Zinedine Zidane. Los del 'Txingurri' fueron campeones con autoridad, mientras que los madridistas terminaron terceros a 19 puntos de gran rival..

El Barça superó de esta manera un registro que se había establecido hacía solo un año, la campaña 2017-2018, también con Valverde a los mandos de la nave blaugrana y Zinedine Zidane en el final de su primera etapa. En aquella ocasión, los barcelonistas le sacaron 17 puntos a su gran rival. De nuevo el Real Madrid acabó en la tercera posición de la tabla clasificatoria.

Messi tuvo un emotivo recuerdo para Tito Vilanova / SPORT

Y el último lugar de este podio, a la espera de lo que ocurra esta temporada, está fechado en la 2012-2013, cuando el Barça de Tito Vilanova (y con Jordi Roura al final) alcanzó la mágica cifra de los 100 puntos, mientras que el Real Madrid, que fue segundo con José Mourinho, se quedó en 85. Una cifra centenaria que sigue estando al alcance si los de Hansi Flick suman los 12 puntos que restan en juego.

La máxima diferencia histórica de toda la competición liguera entre ambos equipos está en posesión del Real Madrid y se antoja complicado que el Barça la pueda superar esta temporada, pues prácticamente los azulgranas deberían ganarlo todo y los blancos, perderlo. Pero teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el conjunto de Álvaro Arbeloa, con los conflictos internos a la orden del día, no habría que descartar nada.

Arbeloa rodeado de la plantilla / EFE

El récord del Real Madrid... ¿inalcanzable?

El Real Madrid de la temporada 2002-2003, dirigido por Vicente del Bosque, le sacó 22 puntos a un Barça que acabó sexto en LaLiga en una temporada complicadísima por la que pasaron tres entrenadores: Louis van Gaal, Toño de la Cruz y Radomir Antic. Pese a todo, los azulgranas acabaron clasificándose para Europa para seguir siendo el único en conseguirlo.