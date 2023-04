El Barça busca una reacción de campeón en Sant Jordi

El líder recibe al Atlético, tercero, en un duelo de alto voltaje que debería servir al Barça para recuperar sensaciones y avanzar hacia el título El regreso de Frenkie de Jong y de Pedri alivia los problemas del Barça mientras Xavi se guarda una carta inesperada, la del posible debut del delantero Lamine Yamal, de 15 años

Imposible imaginar un escenario mejor para una resurrección: en plena Diada de Sant Jordi, en una ciudad salpicada de libros y rosas, con buen tiempo y en plena recta final de una Liga que ya huele a azulgrana. Es el marco en el que se jugará el Barça-Atlético de Madrid de esta tarde (16.15, un horario que parte por la mitad el día de Sant Jordi pero que conseguirá una excelente entrada en el Spotify Camp Nou); el líder de la Liga contra el tercero, un duelo siempre eléctrico que debe servir al Barça para dar un paso decisivo hacia el título de Liga.

Aunque el campeonato amenaza con hacerse largo para el Barça, que ya descuenta jornadas en lugar de sumar victorias, el equipo debe confirmar esta tarde que es capaz de hacer un ‘reset’: se impone pasar página con respecto a los dos últimos compromisos de Liga, sendos empates -ante Girona y Getafe- que dejaron a la ‘gent blaugrana’ fría y con un punto de inquietud.

Buen margen, malas sensaciones

No tanto porque peligre la Liga, sino porque el juego del equipo no fluye como debería y algunos jugadorez, quizá demasiados (véase el caso de Lewandowski, Raphinha, Ansu o Kounde), no atraviesan precisamente su mejor momento, justo cuando la Liga entra en su tramo decisivo.

El Barça tiene margen suficiente para administrar su ventaja, pero haría bien en recuperar cuanto antes su mejor versión, para tranquilidad de la grada, de Xavi y de los propios jugadores. El regreso de dos titulares indiscutibles, De Jong y Pedri, es uno de los grandes alicientes del encuentro. El Barça les ha echado especialmente de menos por lo que su vuelta al equipo es la mejor noticia de la previa.

También destaca otro nombre propio, el delantero Lamine Yamal: entró en la lista y a sus 15 años, podría ser el debutante más joven en la historia del Barça.

Un rival incómodo y crecido

Llega al Estadi el Atlético, un rival siempre incómodo: eliminado prematuramente de Europa y de la Copa, el conjunto colchonero podría haberse desenchufado de la Liga tras el Mundial, pero ha hecho todo lo contrario, como si el impulso de sus tres campeones del mundo (De Paul, Correa y Molina) fuese el trampolín necesario para transformarse en el mejor equipo desde que concluyó el Mundial de Qatar. Sin el ex azulgrana Memphis, lesionado, las grandes bazas del Atlético serán Correa y Griezmann, que ha encontrado en el Atlético la confianza que no tuvo en Can Barça.

La banda izquierda será propiedad de Carrasco, objetivo azulgrana para la próxima temporada, y la portería para todo un clásico, Jan Oblak, premio Zamora en cinco de las últimas siete Ligas.