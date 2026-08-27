El Barça busca al mejor Lamine, encuentra a Raphinha y se entrega a Rodri

“Yo no soportaría ser Leo. Es algo muy especial”. Algunos excompañeros de Messi, como Mascherano, admiten que no todo el mundo está preparado para soportar ese tipo de atención. Ahora la pregunta se ha actualizado en el Barça: ¿cómo debe ser estar en la piel de Lamine?

La carrera del extremo —tres Ligas, una Eurocopa y un Mundial en el bolsillo con solo 19 años— aún ha ido más rápido que la del argentino. Y aunque anteayer era un adolescente, se le exige la estabilidad de un adulto y recibe un escrutinio feroz.

De Lamine se espera que sea otro Messi en el Barça y, en los últimos meses, desde que sufrió una lesión incómoda, está mostrando una versión más terrenal. Transparente como es en sus respuestas y en sus gestos, se le nota en la cara, pero compite como los campeones, y ante el Athletic dio señales claros de que está volviendo.

Flick pide paciencia con él, recuerda que es normal que aún no esté a su mejor nivel y, ante el Athletic, volvió a darle la titularidad para que siga cogiendo ritmo. Hansi apostó de nuevo por Raphinha como 9, pero esta vez dio entrada a Gordon por Adeyemi.

El inglés volvió a demostrar que habla el mismo lenguaje que Raphinha. Una forma de competir que no incluye cálculos: Gordon lo ejecuta todo a alta intensidad, también las protestas, y la afición le tiene ganas.

Espart está preparado

Le costó al Barça entrar en el partido. El Athletic de Terzic fue como tener un espejo delante: un equipo con la defensa alta, presionante y agresivo. Nico Williams fue el primero en tensar al Barça por la banda de Eric Garcia. Un error de Gerard Martín puso aún más incertidumbre en una contra de los bilbaínos, pero a partir del minuto 20 el Barça dio un paso adelante en un partido exigente.

Mientras el Barça busca al mejor Lamine, de momento encuentra a Raphinha y a un protagonista insospechado: Espart juega en el Spotify Camp Nou con la naturalidad de los buenos.

El canterano puso un caramelo y Raphinha avisó con un balón al larguero tras un giro de cabeza de 9 clásico. Pero no perdonó en su segunda ocasión, después de una genialidad de Pedri. El canario se inventó un pase de 20 metros que superó a seis rivales y conectó con Raphinha, que recortó a Unai y cruzó el balón.

El Barça pudo llegar al descanso con una ventaja mayor, pero Unai salvó un disparo de Lamine, que no ajustó lo suficiente. Antes, el extremo también había cruzado demasiado otra pelota franca.

Lamine se divierte, aparece Rodri

El descanso no cambió la puesta en escena del encuentro. El Barça apretó desde el principio, dispuesto a cerrar el partido por la vía rápida. Raphinha, un incordio constante, encontró a Gordon, que se pasó de frenada con el disparo.

Al inglés le está faltando un punto de precisión en los últimos encuentros, pero su producción ofensiva es enorme. Pedri creció en la segunda mitad y Lamine empezó a divertirse.

El extremo estrelló un balón en el larguero con esa rosca que es marca de la casa, pero la pelota botó sobre la línea y no llegó a entrar. Su repertorio no terminó ahí: minutos más tarde, surfeó entre dos rivales y en otra jugada de genio superó a su par con un control orientado de fantasía que arrancó los «oh» del público.

Con el marcador ajustado, Flick optó por regalar al Camp Nou uno de los momentos de la noche: el debut de Rodri, aclamado antes de entrar, junto a Olmo.

Los aficionados que acudieron al estadio no tardaron en comprobar que Rodri es toda una presencia. Verle en directo impresiona: tiene porte de mediocentro clásico, con esa mezcla de elegancia —cabeza siempre arriba y camiseta por dentro— y envergadura.

Su contribución dio equilibrio a un Barça que se definió por sus centrocampistas, con Rodri, Pedri, Fermín y Olmo como falso nueve.

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