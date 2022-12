El Barça busca más ingresos

El club necesita mejorar el 'Fair Play' y una parte podría llegar con la marcha de Memphis El acuerdo con WhiteBIT ha dejado 30 millones en tres años y se avanza para cerrar un patrocinador para la manga de la camiseta

El Barça quería reforzarse en este mercado de invierno, pero tanto la dirección deportiva como Xavi Hernández han topado con las limitaciones de LaLiga y con el ‘Fair Play’ financiero que impone el presidente de la patronal, Javier Tebas. “No estamos de acuerdo. Nos penalizan por haber quedado eliminados en la primera fase de la Champions, pero no tienen en cuenta que si ganamos la Europa League, nos quedaremos muy cerca de la cantidad presupuestada”, explican desde el Barça.

Buscaba el club un lateral derecho como prioridad y también un medio centro, posición que quedó coja con las marchas de Nico González y Miralem Pjanic. Tras las recientes reuniones de los últimos días, el cuerpo técnico ya sabe que será prácticamente imposible que se puedan cumplir sus deseos. Se queda Héctor Bellerín, que compartirá el lateral con Sergi Roberto, Araujo y Koundé, y el de Reus, ya recuperado de su lesión en el hombro, será un comodín para Xavi.

Prioridades

En verano será otra cosa. Entonces sí deberán llegar refuerzos casi por obligación, pero este invierno la prioridad para la junta directiva y la dirección deportiva es cumplir con las promesas que hicieron hace unos meses a algunos de los jugadores de la actual plantilla. Urge actualizar la ficha de dos futbolistas que renovaron hace meses como son Araujo y Gavi. Los dos llegaron a un acuerdo con el club, pero sus fichas, notablemente mejoradas, no se actualizaron en LaLiga para no incumplir con el ‘Fair Play’ financiero. El defensa uruguayo amplió su contrato en abril hasta el 2026, mientras Gavi lo hizo el pasado mes de septiembre, también hasta el 2026. De hecho, el acuerdo entre el centrocampista de la cantera y el club estaba cerrado desde hacía meses, pero no se anunció hasta después del cierre del mercado. Gavi ha seguido jugando con dorsal del filial y la idea era que en este mercado de invierno pasase a lucir el ‘6’.

Además, el Barça afronta la renovación de otros dos jugadores de la cantera que forman parte del primer equipo. Uno de ellos es el portero suplente de Ter Stegen, Iñaki Peña. El alicantino acaba contrato el próximo 30 de junio y tiene acordada su renovación por tres temporadas. El anuncio podría hacerse incluso antes de que acabe el año y se debería también actualizar su ficha.

En parecidas circunstancias está el caso de Alejandro Balde. El lateral zurdo ha sido la gran sorpresa del primer tramo de la temporada en clave Barça, hasta tal punto de que Luis Enrique se lo llevó al Mundial de Qatar. Su excelente rendimiento obligó a la dirección deportiva a mover ficha y ambas partes están muy cerca de llegar a un acuerdo por tres temporadas, debiéndose también actualizar la ficha del defensa. Si el club consigue tener suficiente ‘Fair Play’ financiero para poder cumplir con todos sus objetivos, Iñaki Peña tiene reservado el dorsal ‘13’ y Balde, el ‘12’.

Más ingresos

Para poder cumplir con todos estos objetivos, el Barça necesita mejorar su ‘Fair Play’ financiero con más ingresos. Puede hacerlo con la venta de algún futbolista y todas las miradas están puestas en Memphis, que acaba contrato el próximo 30 de junio, buen cartel y este invierno aparece como la última oportunidad para sacar algún dinero por él.

Pero el club también busca aumentar los ingresos a través del área de marketing que comanda el vicepresidente, Juli Guiu. En este contexto se explica el acuerdo al que llegó el Barça la semana pasada con la empresa de criptomonedas de Ucrania, WhiteBIT.

El acuerdo es por tres temporadas y el Barça ingresará 30 millones de euros, diez por temporada. El anuncio del acuerdo desapareció de la página web del club un día después de que se hiciese oficial, pero desde el Barça explican que no está roto, solo se están revisando algunos puntos. Es más, si se llegase a romper, el club tendría derecho a cobrar una parte pues hay una cláusula de penalización.

Pero el gran objetivo del Barça es cerrar a la mayor brevedad posible un patrocinador para la manga de la camiseta del primer equipo, que está libre desde que acabó la vinculación con Beko el pasado verano. Hasta las oficinas del Camp Nou han llegado infinidad de propuestas, algunas más que suculentas, pero la directiva no ha querido nunca precipitarse. “Quien quiera anunciarse en la camiseta del Barça, deberá pagarlo”, dicen desde el club. Hubo avances importantes con Nexo, otra empresa de criptomonedas, pero la directiva que preside Joan Laporta nunca ha sido partidaria de lucir publicidad de este sector en la camiseta. Además, en los últimos meses se han producido contactos con otras empresas que pagan más, como es el caso de Cupra. Se esperan avances muy importantes y decisivos en los próximos días.

Piqué generó poco 'Fair Play'

El Barça perdió antes del Mundial a uno de sus capitanes. Gerard Piqué decidió colgar las botas tras ver como Xavi le daba pocas oportunidades. Una pitada de una parte de la afición le empujó a tomar la decisión. Con el adiós de Piqué, que tenía contrato hasta el 30 de junio del 2024, el Barça se ahorra una de las fichas más altas de la plantilla. El central perdonó el sueldo de una temporada y media, pero sí percibió lo que se le debía. Se calcula que su adiós generó unos cinco millones de ‘Fair Play’ para este invierno. Sí ayuda a rebajar la masa salarial del próximo curso.