El Barça busca fecha para desmontar Montjuïc

El FC Barcelona contactó el pasado jueves con sus abonados en Montjuïc para ofrecerles la ampliación del abono hasta final de temporada. Sin anunciarlo de forma oficial, en el club daban por liquidada de esta manera la posibilidad de volver al Spotify Camp Nou esta temporada. Eso sí, aseguran desde el Barça que la estancia del equipo de Hansi Flick en Montjuïc no se alargará más allá del mes de mayo.

"En estos momentos, para nada se contempla alargar el contrato de cesión del Olímpic Lluís Companys para la temporada que viene. Es más, las conversaciones que se han tenido con BSM han sido para saber cuando podemos desmontar todo lo que tenemos allí", aseguran desde el FC Barcelona tras haber firmado el pasado miércoles en el Ayuntamiento de la ciudad la extensión de la cesión del estadio barcelonés hasta el 20 de mayo.

Buenas noticias

En el Barça, dicen estar satisfechos con el actual ritmo de las obras. Hace unos días informaron de que ya hay colocados más de 40.000 asientos de la primera y la segunda gradería, que se trabaja en la colocación del césped, prevista para finales de abril, y en la estructura de la tercera gradería. Se sigue por el mismo camino y con buenas noticias. Las conversaciones con el distrito y los vecinos de Les Corts se han desencallado y este viernes se supo que el Ayuntamiento de Barcelona ha autorizado que las obras se alarguen durante 24 horas tanto dentro como fuera del estadio y con uso de maquinaria. Está concesión irá desde el 25 de marzo y hasta el 7 de abril. Se podrá trabajar 24 horas cuatro días a la semana, entre el martes y el viernes. Será una prueba durante dos semanas, que podría prorrogarse si se cumplen los requisitos para evitar molestias por ruido y por el resplandor de los focos en las viviendas del entorno del Spotify Camp Nou.

El Spotify Camp Nou sigue avanzando en su remodelación / FCB

Por lo que se refiere a los permisos que deberían dar los bomberos del Ayuntamiento de Barcelona para poder regresar al Spotify Camp Nou con total garantía y máxima seguridad, apuntan desde el Barça que no los tienen porque tampoco los pueden pedir todavía. "El club trabaja conjuntamente con los bomberos desde el inicio de las obras. El estadio se está construyendo conforme a un plan de evacuación que ellos han dictado. La autorización final para regresar no la podemos tener hasta que la pide el Ayuntamiento ya con la licencia de actividades, que es cuando hay ya una fecha para la vuelta. Es entonces cuando los bomberos comprueban si se ha seguido el plan y dan el permiso", explican desde el Barça.

Septiembre

No puede haber permiso para volver hasta que no haya fecha definitiva de retorno al Spotify Camp Nou. Había esperanza con que pudiese ser en mayo pero será en septiembre, algo bastante razonable, entre otras cosas, porque se avanzará mucho más en la obra. Desde el Barça apuntan a una decisión política. "Quizá podría forzarse el retorno en mayo, pero deberían montarse una serie de cosas que serían provisionales y desmontarlas después para que fuesen definitivas en septiembre. Si se sigue trabajando y se decide volver en septiembre, todo eso sería ya definitivo. Por ejemplo, con respecto a los accesos debería ponerse un suelo provisional y si se alargan las obras, ya sería definitivo. Lo mismo pasaría con vestuarios, iluminación... Por eso es una decisión más política, de lo que se quiera forzar el retorno. El Spotify Camp Nou será una obra para cien años y no irá ahora de unos meses", explican desde el club azulgrana.

Un detalle de los nuevos asientos de las gradas del Spotify Camp Nou / FCB

En el Barça ya pidieron a las autoridades deportivas jugar la próxima temporada las tres primeras jornadas de Liga como visitantes para poder tener más tiempo para adecuar el Spotify Camp Nou, pues el regreso sería tras el primer parón de selecciones del curso.