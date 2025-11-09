El Barça busca un extremo izquierdo

Con Lamine Yamal y Roony Bardhji cubriendo de manera inmejorable las necesidades en la banda derecha, el gran objetivo para reforzar los extremos de la actual plantilla del FC Barcelona de cara a la próxima temporada está en la banda izquierda.

En estos momentos, el club decide si finalmente ejecuta la opción de compra en la cesión de Marcus Rashford. El internacional inglés tiene una ficha muy elevada y el Manchester United ha fijado un precio de 30 millones de euros, por lo que podría ser incluso un negocio para el futuro. Pero al mismo tiempo, el Barça está siguiendo a varios jóvenes talentos europeos como alternativas para reforzar esta posición.

Una de las vías es la francesa, en la que llama poderosamente la atención Malick Fofana, el extremo del Olimpique de Lyon de 20 años que es el mejor situado en estos momentos por los ojeadores azulgrana. En sus informes destacan a este joven belga al cual fichó el conjunto francés hace algo más de un año por 19,5 millones de euros procedente del Gante belga y firmó hasta junio de 2028.

Ya han hablado con sus agentes para saber la viabilidad del fichaje. Es conocida la delicada situación financiera que atraviesa la entidad lionesa, una tesitura que le obligará a vender a su gran estrella este verano.

El Liverpool y Arsenal son los otros dos equipos que más interés han demostrado por un Malick Fofana que posee una gran calidad técnica y velocidad. Es diestro pero su posición favorita es la de extremo izquierdo aunque también se desenvuelve bien en la banda derecha, aunque es obvio que esa demarcación está más que cubierta.

En la presente campaña lleva disputados 12 partidos de Ligue 1 y Europa League (888 minutos) en los que ha firmado 2 goles y 1 asistencia. Su tasación en Transfermarkt es de 30 millones de euros. Para muchos es una de las grandes realidades del fútbol europeo. Tomen nota: Malick Fofana.