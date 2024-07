El Barça busca colocar a Ansu Fati y Vitor Roque

El Barça busca una gran revolución ofensiva para armar un equipo que sea capaz de ganar todas las competiciones. El objetivo fijado son los fichajes de Dani Olmo y Nico Williams y eso implicará salidas de algunos delanteros. Los elegidos para abandonar el club blaugrana en este mercado son Ansu Fati y Vitor Roque a quien ya se les está buscando destino. Y el otro damnificado apunta a Joao Félix aunque en el Barça aún no se le cierra la puerta.

La planificación deportiva ha dado un giro inesperado en estos últimos días cuando el Barça ha tenido la seguridad de que podrá afrontar algunas operaciones estratégicas. Hasta el momento, el director deportivo, Deco, era partidario de retener el mayor número de futbolistas por lo que pudiese pasar, pero las llegadas de dos jugadores ofensivos implicarían el overbooking total en ataque. Y la valoración deportiva y económica del club es clara y se trabajará en ello para ampliar margen salarial.

Quien está prácticamente sentenciado es Vitor Roque. Fue la gran apuesta del club en el mercado de enero, pero su adaptación no ha sido la esperada. El Barça invirtió algo más de 30 millones de euros y no se cuenta con él. La prioridad ahora es formalizar un traspaso aunque si no es posible se le abrirá las puertas a una cesión con opción de compra.

Vitor Roque quería demostrar que podía triunfar en el Barça este verano y llegó con el objetivo de convencer a Flick pero tanto él como su entorno empiezan a tener claro que aquí no jugará. El club blaugrana le retiró ya su dorsal esta semana para dárselo a Lamine Yamal en otro claro gesto hacia su salida. El principal objetivo es recuperar la inversión realizada y en el Barça tienen claro que podrán conseguirlo.

Otro tema más peliagudo es el de Ansu Fati. El delantero llegó tras una cesión irregular en el Brighton y su mayor deseo es quedarse. Ha trabajado duro para recuperarse físicamente y con él hay un tema sentimental que el club quiere tratar con el máximo respeto. Ansu tendrá la oportunidad de mostrarse en la gira de Estados Unidos, pero aquí no tendrá minutos si llegan Dani Olmo y Nico Williams por lo que se le abrirán las puertas a una nueva cesión. Su salario también pesa mucho.

Quien no quiere ni oír hablar de una posible salida es Raphinha. El brasileño no escucha ofertas aunque va a perder su titularidad y parece muy enrocado en su voluntad de continuar. En el Barça no esconden que una venta de Raphinha iría muy bien, pero el tema parece descartado por la postura del jugador. Raphinha tiene mucho mercado tanto en la Premier como en Arabia Saudí y habráque ver si el club le fuerza o decide mantenerle en plantilla.

El otro gran damnificado sería Joao Félix. El Barça siempre le ha confesado tanto a él como a su entorno que desean retenerle, pero no va a tener espacio. Por ahora, el club se mantiene firme en abrirle las puertas si es a través de una cesión económicamente muy favorable, pero la realidad es que Joao Félix no va a esperar demasiado y sabe que ya no es una prioridad para el Barça. Benfica y Aston Villa están presionándole para firmar y, hoy por hoy, parece más lejos del Barça.