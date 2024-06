Marc Ciria: "El Barça busca cien millones para pagar nóminas"

Marc Ciria, financiero y socio del Barça, e Ivan Cabeza, economista, profesor de la Universitat de Barcelona y también socio, han presentado en la sala Modigliani de la 'Barcelona Finance School' la ponencia ‘Solucions Financeres pel FC Barcelona’. Fue una exposición de la situación económica del Barça y las recetas necesarias para revertir la crisis que duró una hora y en la que, de forma absolutamente didáctica, se pusieron a disposición de quienes hoy gobiernan la entidad para mantener, sobre todo, el modelo de propiedad. No confundir con el modelo de gestión, del que, avisaron, hay que huir urgentemente del actual: "Sin vicepresidente económico, sin director general y sin director general corporativo el Barça es insostenible".

La intención de los ponentes fue poner a disposición del club la fórmula para evitar "estar en manos de un solo creditor" como Goldman Sachs, al que citaron directamente. Para ello, propusieron "diversificar la deuda" porque "tenemos una oportunidad inmejorable para proyectar una reestructuración de la deuda que permita preservar el modelo de propiedad, generar caja libre hasta la plena explotación del Spotify Camp Nou y poder ser competitivos respecto a los clubs-Estado a corto y medio plazo", explicó Marc Ciria.

“La situación actual de los mercados financieros este 2024 es óptima para reaccionar y reestructurar la deuda a corto y medio plazo, evitando diferentes vencimientos inasumibles como el de 568 millones de euros en 2028”, ha añadido. Ciria, conjuntamente con el economista, profesor de la Universidad de Barcelona, y también socio de la entidad azulgrana, Ivan Cabeza, han presentado la primera de las soluciones de un paquete de medidas de aplicación inmediata que ofrecen al FC Barcelona.

“Tiene que haber un cambio en la estructura actual de la deuda, formulando un préstamo a 15 años de 800 millones de euros, con dos años de carencia, por esperar a tener la plena explotación del Spotify Camp Nou, ha explicado. Este primer paso lleva a un segundo movimiento: “Es necesaria una nueva emisión de los bonos del Spotify Camp Nou a 25 años con rating BBB o superior”, añadió Ciria. “Constaría de una emisión de 1.450m€ que permitiría amortizar la actual (~7%) reduciendo los tipos de interés a un 3,5%-4%, haciendo viable la operación”, sentenció.

BLM no se toca

Y es que todo aquello que se está realizando en el club para ir tirando hacia adelante supone que la mochila siga creciendo, según explicaron los dos economistas. De ahí que se pronunciaron absolutamente contrarios a una posible venta de BLM: "Espero que no pase nunca. Imagínate que compro por 300 millones de euros el 49% de La Masia. Y de los cuatro que suben al primer equipo, Balde, Gavi, Lamine y Cubarsí, dos son míos y dos tuyos. Es lo mismo", dijo Cabeza.

También avisaron, aseguró Ciria, "porque todo se sabe en este mundillo, que el Barça está buscando cien millones de euros para pagar las nóminas. Esto no responde a ningún plan económico". Marc también avisó de que "las obligaciones suponen más de cien millones de euros en entidades financieras" y que "no somos viables ni sostenibles hoy" si no se activa un plan de viabilidad de forma urgente como el que proponen y del que están dispuestos a cambiar y discutir lo que haga falta para salvar el club.