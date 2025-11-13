El Barça busca '9'

Todos los caminos apuntan hacia la incorporación de un delantero centro para el FC Barcelona, enmarcado en el proceso de remodelación de la plantilla que está viviendo el FC club blaugrana durante las últimas temporadas. La figura del '9' es una de las más estratégicas y la dirección deportiva ya lleva tiempo trabajando en encontrarle un relevo a Robert Lewandowski, quien finaliza su vinculación contractual como culer el 30 de junio, momento en el que estará a punto de cumplir 38 años.

Sin embargo, la situación económica que sigue atravesando la entidad barcelonista no le permitirá realizar un gran desembolso durante el verano para atar a un delantero centro de altos vuelos. Es por ello, si bien es cierto que la idea este verano es la de incorporar a un delantero centro, no se ha tomado ninguna decisión con el futbolista polaco. Su prioridad, evidentemente, es la de renovar como blaugrana, pero su elevadísima ficha debería adecuarse a la nueva realidad del club y de su perfil.

Al poco margen salarial que tendrá el Barça para afrontar la incorporación de un '9' se le añaden dos variables más: que mantenga el nivel demostrado por Lewandowski en las últimas temporadas y que tenga un rendimiento -en la medida de lo posible- inmediato. Una ecuación de difícil solución que deja poco margen de maniobra en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Una de las ideas que manejaba Deco era la de priorizar a Ferran Torres como relevo de Lewandowski en la punta del ataque. El de Foios ya ejerció el curso pasado como delantero centro cuando el polaco no se vestía de corto. Y lo hizo con un rendimiento sobresaliente: 19 goles y 7 asistencias en 45 partidos lo atestiguan. Ahora bien, si los caminos del Barça y del polaco acaban separándose definitivamente el 30 de junio, de todas formas, el club deberá acudir al mercado de fichajes para reforzar esta línea.

Los candidatos

El sueño húmedo del barcelonismo es el fichaje de Julián Álvarez. Sin embargo, la venta del 55% del accionariado del Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo Sports Capital, juntamente a la llegada de Mateu Alemany como nuevo director de fútbol profesional masculino dificultan la operación. Las razones económicas para que los colchoneros vendan al delantero argentino se han esfumado de un plumazo. Deberán, por lo tanto, ser otra los motivos que empujen al ex del Manchester City a cumplir su sueño de infancia: jugar en el Barça.

Otro de los perfiles que se estudia desde la dirección deportiva es el de Harry Kane. Su contrato con el Bayern de Múnich finaliza en 2027, por lo que los bávaros tienen dos opciones: renovarle para evitar una salida como agente libre o venderle este verano y hacer caja con el inglés. La cifra de la operación rondaría los 60 millones de euros y llegaría con la misma edad que aterrizó Lewandowski en la capital catalana.

Etta Eyong se ha postulado como la alternativa 'low cost' para reforzar la delantera. El camerunés está siendo una de las sensaciones de LaLiga en este arranque de temporada, tras haber firmado por el Levante a cambio de 3 millones de euros este verano, a pesar del interés del Barça en los últimos días de mercado. Sin embargo, el contrato de traspaso dejó claro que saldrá cuando acabe el curso con una cifra mínima es de 15 millones de euros, pero todo indica que acabaría saliendo por 30 'kilos'.

Por último, desde Alemania deslizan que el Barça también sigue los pasos de Serhou Guirassy. El internacional por Guinea fue el máximo goleador de la Champions League 2024/25 con 13 dianas -empatado con Raphinha- y demostró que está casado con el gol. Finaliza contrato con el Borussia Dortmund en 2028 y podría salir de territorio germano a cambio de unos 60 millones de euros.

Son varias las opciones que están sobre la mesa ahora mismo en una decisión muy importante que marcará el futuro a medio y largo plazo del FC Barcelona. Deco tiene uno de sus retos más importantes desde que llegó a la dirección deportiva blaugrana.