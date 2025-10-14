"El Barça ha sido la casa de los grandes jugadores brasileños en Europa"

Coincidiendo con el comienzo de la nueva temporada de la Kings League, el presidente de la competición, Gerard Piqué, ha repasado su trayectoria futbolística en una visita al podcast brasileño 'Podpah'. El exjugador del Barça destacó que los grandes jugadores de la historia del fútbol brasileño han vestido la camiseta azulgrana. "En Barcelona tenemos una pasión especial por Brasil. Los grandes jugadores brasileños, que han ganado el balón de oro, han pasado todos por el Camp Nou alguna vez. Está Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, incluso Romário a pesar de no haber recibido nunca el galardón. Los hemos tenido todos en Can Barça y ha sido un lujo verlos jugar", declaró el catalán.

Rendido a su "hermano pequeño" Neymar

Piqué también tuvo palabras muy bonitas para el actual jugador del Santos. "Ney es superespecial, creo que más allá de Messi, no he visto un talento tan especial como el suyo. El uno contra uno, lo desequilibrante que es, la sonrisa que me recordaba a Ronaldinho... es un espectáculo".

El central recordó la final del Mundial de Clubes de 2011, en la que el Barça se impuso al Santos de un jovencísimo Neymar por 4 goles a 0. "Me acuerdo esa final que ganamos. Luego él ya vino a Barcelona y ya sabíamos que era un chico muy muy especial. Ya se hablaba de él en el vestuario".

Piqué también se refirió a 'Ney' como persona, dejando claro el cariño que le tiene: "Para mí siempre ha sido como mi hermano pequeño, es superagradable, superbuena persona. Le pasa lo que nos pasa a muchos, que la gente de fuera tiene una opinión, pero cuando le conoces, es un espectáculo. Le guardo un cariño increíble, es una persona muy buena, y un jugador que es de los grandes que no ha podido ganar un balón de oro, aunque yo creo que se lo merecía", dijo el barcelonés, que también dejó claro que su convencimiento en qué Ancelotti convocará a Neymar para el próximo Mundial.

El famoso "Se queda"

El catalán recordó el momento en que publicó aquel selfie con Neymar, justo antes de confirmarse el traspaso del brasileño al PSG. "Intentamos convencerle de que no se fuera, hicimos todo lo posible. Yo sabía que se iba cuando puse el "Se queda". Parecía que ya estaba hecho y a pesar de todo, al final ha hecho una carrera increíble", destacó el actual presidente del Fútbol Club Andorra.