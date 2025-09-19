El Barça bloquea Montjuïc 'sine die'

El Barça hizo oficial que el primer partido como local de la Fase Liga de la Champions lo jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Será el próximo 1 de octubre ante el PSG de Luis Enrique. Este fin de semana disputará el segundo partido como local en la Liga y el escenario, ante el Getafe, volverá a ser el Estadi Johan Cruyff. El Spotify Camp Nou, mientras, deberá seguir esperando.

El partido entre el Barça y el Valencia también se disputó en el Johan / Toni Albir / EFE

Lo que antes eran prisas ahora es pragmatismo y el club no quiere volver a cometer el error de la precipitación y se ha propuesto gestionar el regreso a casa sin levantar expectativas que acaben frustrando al socio. Así lo han trasladado, de hecho, tanto el presidente, Joan Laporta ("volveremos pronto, pero depende de los permisos"), como miembros de su junta directiva, en este caso la vicepresidenta institucional y portavoz, Elena Fort: "No puedo garantizar la fecha exacta para el regreso al Spotify Camp Nou", dijo recientemente.

Asumida la imposibilidad de forzar una vuelta que depende no solo de los trabajos que se siguen realizando en las instalaciones, sino también de la burocracia, el Barça ha tomado la decisión de activar 'sine die' el plan B. Y este pasa por volver a Montjuïc. Tras el encuentro liguero ante el Getafe, los de Hansi Flick regresarán al estadio en el que jugaron por última vez el pasado 18 de mayo ante el Villarreal (2-3). Será, como decíamos, ante el PSG.

'Last dance' en el Johan Cruyff

El club ha tomado la decisión, consensuada con el Ayuntamiento de Barcelona, de dejar abierta la posibilidad de jugar en la 'montaña mágica' hasta nueva orden. En cierta manera, el Barça, curándose en salud, ha bloqueado el Lluís Companys para evitar que posibles nuevos contratiempos en las obras del Camp Nou les obliquen a jugar en el Johan Cruyff, estadio en el que, tras la disputa del encuentro ante el Getafe, no volverá a jugar el primer equipo de fútbol masculino. Esa, por lo menos, es la idea.

El objetivo es regresar cuanto antes a casa, pero aún no es posible. De hecho, el club aún no tiene el Certificado Final de Obra. Sí pasaron por las instalaciones los responsables de la empresa DEKRA, que se encarga de la validación y certificación de las obras a niveles de seguridad y accesos. Sin los informes de esta compañía, habilitada por el consistorio barcelonés, no es posible tener la documentación imprescindible para entregar el CFO.

El Spotify Camp Nou sigue continúa sin ser apto para albergar partidos / SPORT / SPO

De ahí el retraso. Los técnicos de DEKRA, tras revisar la obra, consideran que deben hacerse aún algunas modificaciones y trabajos para poder realizar un informe positivo con el que la entidad pueda ya tener toda la documentación necesaria para suscribir el Certificado Final de Obra que deberá ser entregado al Ayuntamiento. A partir de ahí, la pelota, entonces sí, estará sobre el tejado municipal, que tratará de agilizar todos los procesos con la finalidad de dar el visto bueno al regreso de la actividad en el Spotify Camp Nou. ¿Cuánto tardará todo esto? Lo que tarde en presentar Limak los cambios solicitados por DEKRA y lo que tarde el consistorio en gestionar toda la información necesaria para emitir la Licencia de Primera Ocupación. Es decir, no se sabe.

Y como no se sabe y el Barça ha cambiado de estrategia, Montjuïc será, a partir de ahora, el estadio en el que, tras el encuentro ante el Getafe jugará sus partidos el equipo de Hansi Flick. Hasta nueva orden. En ese sentido, el Ayuntamiento ya trabaja en la colocación del césped para que esté en perfectas condiciones de cara al primer duelo de Champions ante el PSG. De todas formas, todo aquello relativo al regreso al Spotify Camp Nou sigue ejecutándose. De hecho, en sus alrededores existen carteles colocados por el municipio en los que se prohibe aparcar en algunas zonas el 28 de septiembre, día en el que el Barça recibe a la Real Sociedad, por un "evento deportivo".

El espíritu de la norma UEFA

Por su parte, y pese a que existe un norma que asegura que la primera fase de la Champions debe disputarse como local en el mismo estadio, esta regla se aprobó para evitar picarescas como la de, según el rival, cambiar de escenario para obtener más rédito económico, pero no estaba pensada para casos como el del Barça.

Es decir, quien rige el fútbol europeo y manda en la Champions, no pondrá ningún problema para que los blaugrana jueguen sus primeros encuentros como local en Montjuïc y, una vez tengan toda la documentación y permisos necesarios para regresar al Spotify Camp Nou, no pondrán dificultades para ello. La sintonía, en ese sentido, es muy buena. Otra cosa será el tema del aforo. Pero esa es otra historia. En definitiva, el club quiere regresar a casa lo antes posible, pero ha activado el 'plan B' para no volver a pillarse los dedos.