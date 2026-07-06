El Barça blinda a Roc Martínez: continuidad para una de las torres de La Masia

El FC Barcelona continúa asegurando el futuro de algunos de los talentos más prometedores de La Masia. El club blaugrana ha cerrado la renovación de Roc Martínez, que acababa contrato, pero continuará vinculado al Barça y dará el salto al fútbol juvenil la próxima temporada, después de finalizar su etapa en el Cadete A.

La renovación supone un premio a la trayectoria de un futbolista que llegó al Barça en 2017 procedente de la EF Ripollès, cuando apenas era prebenjamín. Desde entonces, Roc ha completado un largo recorrido en la cantera blaugrana y afrontará ahora su décima temporada defendiendo el escudo culé.

Nacido en 2010, el defensa ha desarrollado toda su formación en La Masia, acumulando cinco temporadas de fútbol 7 y cuatro de fútbol 11, consolidándose como uno de los defensas con mayor recorrido dentro de su generación.

Un perfil de gran potencial

Natural de Ripoll, Roc Martínez se desenvuelve principalmente como defensa central, aunque durante las dos últimas temporadas también ha actuado con frecuencia como pivote, una posición en la que ha ofrecido un rendimiento convincente gracias a su inteligencia táctica y a su imponente físico.

Se trata de un futbolista dominante en los duelos, muy poderoso en el juego aéreo y con una notable salida de balón, tres cualidades especialmente valoradas dentro del modelo de juego blaugrana. Precisamente su capacidad para imponerse por alto le ha permitido firmar numerosos goles en acciones de estrategia a lo largo de su etapa formativa.

Aunque no ha sido un titular indiscutible en el Cadete A, principalmente por algunos tramos de irregularidad, el club mantiene una enorme confianza en su margen de crecimiento y considera que todavía posee un importante potencial por explotar.

Roc Martínez en la Masia / Dani Barbeito

Internacional con España

Su progresión también le ha abierto las puertas de las categorías inferiores de la selección española. Roc ha sido internacional con la Sub-16, confirmándose como uno de los centrales con mayor proyección de su generación.

Con el salto al Juvenil comenzará una nueva etapa para el futbolista catalán, que buscará seguir creciendo en una de las fases más exigentes de la formación en La Masia y dar un paso más hacia el fútbol de élite.