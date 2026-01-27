El Barça 'blinda' a David Moreno

Son días muy intensos en cuanto a movimientos en las categorías inferiores del Barça. Los responsables del fútbol base trabajan a pleno rendimiento con el objetivo de retener el enorme talento que existe en la cantera azulgrana y, al mismo tiempo, incorporar jóvenes promesas con proyección que ayuden a reforzar las plantillas, especialmente la del filial.

En este contexto, según ha podido saber Sport, una de las mayores promesas de la cantera, David Moreno, ha estado recientemente en los despachos de la Ciutat Esportiva acompañado por sus padres y sus representantes para reforzar su vínculo con el club. Cabe destacar que, al tener solo 14 años, el jugador no puede firmar aún un contrato profesional, algo que no será posible hasta cumplir los 16. No obstante, las partes habrían alcanzado un acuerdo formativo propio de la cantera, mediante el cual el club garantiza su continuidad, cubre aspectos como la estancia en La Masia y ayuda a la familia a afrontar los gastos derivados del desarrollo deportivo del jugador.

Un futuro prometedor

David Moreno es uno de los jugadores —por no decir el que mayor proyección tiene— de La Masía. Interior zurdo, destaca por una creatividad espectacular, una gran capacidad para leer el juego, el regate y, sobre todo, para marcar.

Posee números de delantero siendo un centrocampista puro. Habitualmente actúa como interior derecho, aunque también puede jugar por el perfil izquierdo. En alguna ocasión ha sido utilizado en una posición más avanzada, pero, por el momento, el Barça, en sus dos años como jugador de fútbol 11, lo está empleando como centrocampista puro.

Se trata de un futbolista muy vertical, que aún no cuenta con un físico diferencial. Todavía no ha realizado el cambio físico propio de la adolescencia, lo que invita a pensar que en el futuro será un jugador con buenas condiciones atléticas, aunque sin un punto claramente diferencial en ese aspecto. Aun así, ya marca diferencias gracias a su capacidad para superar rivales mediante el regate, asistir en el último pase y, especialmente, definir.

Noticias relacionadas

El valenciano tiene un disparo potente y, sobre todo, muy delicado. Su pierna izquierda es, junto a la de Ebrima Tunkara, la mejor de toda la cantera azulgrana. La pasada temporada, en categoría sub-13, firmó un año espectacular. En la presente campaña le está costando encontrar regularidad debido a algunos problemas derivados del crecimiento, principalmente molestias musculares, algo habitual a su edad. Pese a ello, se trata de un jugador con condiciones únicas que el Barça va a tener la suerte de disfrutar durante mucho tiempo. Hay futuro.