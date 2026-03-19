El Barça, ante su bestia negra en la Champions, el Atlético de Madrid de Simeone

El Barça de Hansi Flick alcanzó los cuartos de final de la Champions tras eliminar en octavos al Newcastle gracias a una espectacular segunda parte en el Spotify Camp Nou. El empate de la ida quedó en nada con los siete goles marcados por los azulgranas. La eliminatoria, seguramente, no será tan sencilla dado el rival que tendrá enfrente el equipo de Flick, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que dejó en la cuneta al Tottenham con un parcial a su favor de 7-5.

Tiene el Barça un reciente antecedente de eliminatoria ante el Atlético, pues ambos equipos se vieron las caras en las semifinales de la Copa del Rey. Goleada de los 'colchoneros' en la ida (4-0), con una nefasta primera parte de los de Flick y un gol anulado a Cubarsí por el VAR en la segunda más que discutido. El Barça estuvo a punto de igualar la eliminatoria en el partido de vuelta, pero se quedó a un tanto de hacerlo en un encuentro excelente de los de Flick.

Y Copa al margen, dos precedentes peligrosos para el Barça contra el Atlético de Madrid en Champions. Ambos tuvieron lugar en los cuartos de final de la competición y en ambos salió ganador el equipo que entrenaba Simeone. El primero tuvo lugar en la temporada 2013-14, con Gerardo Martino sentado en el banquillo azulgrana tras la época Guardiola y la desgraciada desaparición de Tito Vilanova. El partido de ida se jugó en el Camp Nou. Diego Rivas adelantó a los madrileños y Neymar logró el empate. En la vuelta, con un Messi que no estaba al cien por cien, los de Simeone se impusieron con un solitario gol de Koke a los cinco minutos. El Barça, con Pinto en la portería por el lesionado Valdés, no fue capaz de batir la portería de Courtois, entonces portero del Atlético de Madrid. Los rojiblancos llegaron a la final y la perdieron contra el Real Madrid (4-1). Cayeron en la prórroga de un partido que tenían ganado e igualó Ramos en el minuto 93.

Barça y Atlético de Madrid volvieron a verse las caras en los cuartos de final de la Champions dos temporadas después. Los azulgranas lo hacían como campeones de la competición con Luis Enrique en el banquillo y el afilado tridente formado por Messi, Luis Suárez y Neymar. La ida también se jugó en el Camp Nou. Fernando Torres marcó primero, fue expulsado más tarde y Luis Suárez dio la vuelta al marcador en la segunda mitad con dos tantos. El encuentro de vuelta, jugado en el Vicente Calderón, fue otra historia. El Atlético ganó (2-0) con dos goles de Griezmann, el segundo de penalti en el minuto 88. En el descuento, Gabi tocó el balón dentro de su área con la mano, pero el árbitro de aquel partido, el italiano Rizzoli, sacó la falta fuera. No había VAR y el Barça no pudo llevar el partido a la prórroga. Los de Simeone llegaron otra vez a la final y la volvieron a perder contra el Atlético de Madrid en el desempate desde el punto de penalti. De aquel equipo, todavía juegan en el conjunto rojiblanco, Koke, Griezmann y Oblak.