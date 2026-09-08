El Barça, ante un Balón de Oro con dos caras

El Balón de Oro empieza a tomar forma. Este martes 8 de septiembre se conocerán las nominaciones a los diferentes premios de la edición de 2026, que se entregarán el próximo 26 de octubre en Londres. Una gala especial, porque el galardón celebrará su 70 aniversario y se trasladará por primera vez a la capital inglesa, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador de la historia, en 1956.

La pregunta que sobrevuela la ceremonia es quién sucederá a Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé. Y, en clave Barça, la respuesta puede tener dos caras muy diferentes: un dominio femenino difícil de discutir y una carrera masculina mucho más abierta, marcada por el Mundial y por una temporada de clubes y Mundial con varios candidatos de peso.

Alexia, Patri y Pajor apuntan al podio

El fútbol femenino llega a esta edición sin una gran competición de selecciones durante el verano que pueda alterar el relato de la temporada. El Barça, además, ha completado un póker de títulos —Champions, Liga, Copa y Supercopa— que coloca a sus jugadoras en una posición privilegiada.

Alexia Putellas parte como la gran favorita en las quinielas para llevarse el Balón de Oro, que sería el tercero de su palmarés individual. La leyenda azulgrana ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas del Barça que lo ganó todo y, aunque ahora juegue en el London City Lionesses, sus méritos con el equipo azulgrana le permiten aspirar al premio como jugadora del Barça. Además, fue MVP de la Nations League con España en diciembre.

Pero también hay dos grandes candidatas más: Patri Guijarro ha sido la excelencia y el motor del Barça durante toda la temporada, con una regularidad extraordinaria que la convierte en una candidata de primer nivel. Ewa Pajor, por su parte, ha firmado unos números espectaculares: además de ser la máxima goleadora de la Champions, fue decisiva en la final de Oslo, con un doblete ante el Arsenal. Tres perfiles distintos y tres candidaturas con argumentos para estar en la conversación por el premio.

También en el resto de categorías el Barça parte con ventaja. Cata Coll es la candidata indiscutible al premio a mejor portera; Pere Romeu, al de mejor entrenador; y el equipo azulgrana, al de mejor club femenino.

Además, Clara Serrajordi aparece como la gran favorita al Kopa femenino. La centrocampista, de 18 años, vivió la temporada de su irrupción y consolidación en el primer equipo. Lo que debía ser un curso de rodaje y rotación acabó con la titularidad en la final de la Champions de Oslo contra el Lyon y en las eliminatorias disputadas en el Camp Nou.

Una carrera masculina mucho más abierta

En el Balón de Oro masculino, el escenario es diferente. La temporada de clubes ha dejado un PSG campeón de Europa y con varios jugadores que pueden aspirar al premio, pero el Mundial introduce un factor decisivo. España llega como campeona del mundo y eso puede cambiar el peso de las candidaturas, especialmente en una carrera que se presenta mucho más abierta.

Lamine Yamal es uno de los grandes nombres. El extremo, que ya ganó el Kopa en 2024 y 2025, aspira ahora a dar un paso más y entrar en la lucha por el premio principal, ya que quedó segundo el año pasado. Su temporada con el Barça y con España le colocan entre los candidatos que pueden marcar la carrera.

Pau Cubarsí también parte como favorito para el Kopa masculino, pero su candidatura va mucho más allá del premio al mejor joven. El central ya fue elegido mejor joven del Mundial y su consolidación en el Barça y en la selección le convierte en uno de los grandes nombres de la nueva generación. Su temporada le sitúa también entre los jugadores llamados a ocupar posiciones destacadas en la lista del Balón de Oro.

Cubarsí, Rodri y Unai Simón posan con sus premios invidiuales tras ganar la final del Mundial contra Argentina. / EFE

La lista masculina estará llena de nombres importantes. Harry Kane, Rodri, Messi, Haaland, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia o Mbappé son algunos de los jugadores que pueden aparecer entre los nominados. Y, por encima de todos, la gran incógnita será cómo se repartirán los méritos entre la temporada de clubes y el Mundial.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, también aparece entre los candidatos al premio de mejor entrenador masculino. Su trabajo al frente de la selección campeona del mundo le coloca en una posición de fuerza, aunque su principal competidor será Luis Enrique, que se lo llevó ya el año pasado y que repitió Champions con el PSG.

El sistema de la votación

La edición de 2026 mantendrá las mismas categorías para hombres y mujeres, algo que se consolida por segundo año consecutivo. Las listas principales tendrán 30 jugadores y 30 jugadoras, mientras que los premios a mejor joven, portero, entrenador y club tendrán sus propias listas de nominados. También se entregarán los trofeos al mejor delantero y delantera del año y el Premio Sócrates.

El sistema de votación seguirá siendo el mismo: un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país de las 100 primeras selecciones del ranking FIFA masculino y de las 50 primeras del femenino. Cada votante elegirá y ordenará a sus diez favoritos, otorgando 15 puntos al primero y uno al décimo.

Las nominaciones de este martes serán el primer gran paso hacia una gala que promete ser muy azulgrana en el fútbol femenino y mucho más abierta en el masculino. El Barça parte con argumentos para dominar varias categorías, pero la gran pregunta será si Alexia puede recuperar el premio que ya ganó en 2021 y 2022 y si Lamine puede dar el salto definitivo al Balón de Oro