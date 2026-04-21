El Barça se baja por ahora del sueño Diomande: el extremo solo saldrá por más de 100 millones

El Barça se reunió con los nuevos agentes de Yan Diomande hace menos de un mes. El extremo ha causado un auténtico terremoto en la Bundesliga con sus actuaciones y era, sin duda, el jugador preferido por la dirección deportiva blaugrana para reforzar la posición si se daban ciertos condicionantes económicos. Debía salir Rashford, algo que tiene pinta que va a suceder, y que Raphinha se hubiera decantado por aceptar alguna oferta millonaria, algo que no pasará porque continuará al menos un año en el Camp Nou. El Barça preguntó condiciones, pero el Leipzig desea cerrar la venta más cara de su historia, por lo que los blaugrana se han bajado ya de este tren y no entrarán en la puja. Si sale, apunta a la Premier.

Diomande llegó al Leipzig en un fichaje sorpresa procedente del Leganés. Fue una apuesta por todo lo alto porque los alemanes pagaron 20 millones de euros por un joven futbolista que solo había estado unos meses en España. Y acertaron. El futbolista de Costa de Marfil se ha convertido en el extremo con más proyección del mercado y tiene pinta de llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo a corto plazo.

Según 'Sky Alemania', el Leipzig no piensa escuchar ofertas por menos de 100 millones de euros. Y están apretando a su entorno con una mejora de contrato para, al menos, retenerle durante un año más. El hecho de que el equipo alemán haya certificado su clasificación para la Champions de la próxima temporada le da cierta tranquilidad financiera y no tienen urgencia para vender. Diomande no es intransferible, pero su salida debería darse por una tasación multimillonaria a la que el Barça no piensa ni acercarse.

En la Premier League ya hay tres clubs que han preguntado por Diomande: Liverpool, Chelsea y Manchester United estarían en disposición de llegar a esas cifras millonarias y habrá que ver lo que decide el futbolista y su entorno. El escenario podría cambiar desde el punto de vista del Barça si el jugador de Costa de Marfil decide quedarse otro año más en Alemania, ya que en el futuro y con la situación financiera más aseada, el club blaugrana sí se lo podría plantear como fichaje estratégico. Este verano es imposible.

La idea del Barça es apostar toda su inversión por un central zurdo de primer nivel y un delantero centro. A partir de ahí, el club blaugrana también piensa en la incorporación de un extremo que juegue por la izquierda, en el caso que definitivamente salga Rashford, pero se está buscando el perfil de un futbolista joven, ya contrastado a nivel internacional y que llegue para crecer en un rol de suplente en los primeros meses. Hay opciones interesantes por menos de 25 millones de euros y se están evaluando.