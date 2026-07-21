¡El Barça, a por Aymeric Laporte!

El Mundial de Aymeric Laporte no ha pasado desapercibido. El central español ha firmado un torneo de altísimo nivel y se ha convertido, junto a Pau Cubarsí, en una de las grandes referencias defensivas de la selección campeona del mundo. Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes y el FC Barcelona sigue muy de cerca su situación.

Tanto es así que, según ha podido saber SPORT, el Barça tiene previsto contactar en los próximo días o incluso horas con el entorno de Aymeric Laporte para conocer de primera mano cuál es su escenario de cara al futuro. En el Barça se gusta mucho esta opción dado que se trata de un perfil zurdo , low cost y con esa mezcla de juventud, y veteranía que tanto conviene al Barça. Durante la estancia de Deco en Estados Unidos ya hubo conversaciones muy iniciales y el compromiso fue volver a hablar una vez finalizado el Mundial.

Seguido en vivo por Laporta y Deco

El director deportivo azulgrana ha seguido en directo varios encuentros del torneo y ha quedado muy satisfecho con el nivel mostrado por el central de 32 años. En el club creen que todavía tiene varias temporadas de máximo nivel por delante y valoran especialmente su experiencia, liderazgo y salida de balón. Además, su cláusula de rescisión se sitúa por debajo de los 15 millones de euros, una cifra que convierte la operación en una posibilidad muy atractiva desde el punto de vista económico.

Laporte, jugador de la selección española / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La actuación de Laporte en el Mundial ha reforzado todavía más esa idea. Su entendimiento con Pau Cubarsí ha sido una de las claves del éxito de España. Ambos han formado una de las parejas de centrales más sólidas del campeonato y su seguridad atrás ha resultado decisiva para que la selección levantara el título.

En el Barça también recuerdan el excelente resultado que dio la apuesta por otro central vasco con experiencia como Iñigo Martínez. Su incorporación generó dudas en su momento, pero terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo gracias a su rendimiento y a la solidez que aportó a la defensa. Ese precedente juega a favor de un perfil como el de Laporte, que reúne unas características muy valoradas por el cuerpo técnico.

Por pasos

En cualquier caso, el club quiere actuar con prudencia. El club ya ha contactado con el entorno del jugador y la idea es mantener las conversaciones los próximos días para dar forma a una operación que serviría para apuntalar el centro de la defensa.

A partir de esa conversación, Deco decidirá si merece la pena dar un paso más o si la operación queda únicamente en una primera consulta. De momento, el interés existe, los contactos están previstos y el nombre de Aymeric Laporte ya figura entre las carpetas abiertas del director deportivo azulgrana.