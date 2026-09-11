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El Barça avisa a sus aficionados: deberán esperar dos horas en el estadio tras el partido ante el Galatasaray

Los seguidores azulgranas no podrán abandonar el RAMS Park al acabar el encuentro y tendrán que permanecer en el recinto por motivos de seguridad

La afición del Barça calienta motores en Barcelonapor el desplazamiento a Estambul

La afición del Barça calienta motores en Barcelonapor el desplazamiento a Estambul / Dani Barbeito

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El FC Barcelona ha advertido a sus socios y aficionados de las excepcionales medidas de seguridad que deberán cumplir en el desplazamiento para el partido contra el Galatasaray. Y hay una especialmente llamativa: los seguidores azulgranas tendrán que permanecer aproximadamente dos horas dentro del RAMS Park una vez haya terminado el encuentro.

No podrán, por tanto, abandonar el estadio nada más producirse el pitido final. Las autoridades locales obligarán a la afición del Barça a esperar durante unas dos horas en el interior del recinto antes de iniciar el regreso.

Una vez transcurrido ese periodo, los seguidores serán recogidos por los autocares habilitados por el club, que los trasladarán de nuevo al punto de encuentro establecido.

El dispositivo de seguridad también afectará a la llegada al estadio. Los socios que adquieran una entrada deberán desplazarse obligatoriamente juntos hasta el RAMS Park en los autocares facilitados por el Barça, siguiendo igualmente las instrucciones de las autoridades locales.

Además, el desplazamiento tendrá un coste adicional. De manera excepcional, los aficionados deberán pagar 50 euros por la entrada y 15 euros por el traslado, un total de 65 euros.

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El Barça ha querido avisar con antelación de un operativo muy restrictivo en el que, sobre todo, destaca la larga espera posterior al encuentro: dos horas retenidos en el estadio antes de poder emprender el regreso.

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