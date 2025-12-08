El Barça avanza en la renovación de Juan Hernández

El Barça mueve ficha en una de las carpetas relevantes de su planificación. Juan Hernández, uno de los jugadores más influyentes para Juliano Belletti, acaba contrato en junio y el club trabaja desde hace meses para asegurar su continuidad, aunque el acuerdo todavía está lejos. Según ha podido saber SPORT, el viernes se produjo una reunión entre el agente del centrocampista y la dirección deportiva del Barça para intentar acercar posturas. El encuentro permitió un ligero avance, pero las posiciones siguen separadas y aún no se ve un escenario cercano al acuerdo, aunque ambas partes se ven confiadas a alcanzarlo.

El futbolista mantiene con firmeza su intención de seguir en el club, pese a que hay varios equipos atentos a su situación pues saben que uno de los jugadores más prometedores del filial queda libre este verano, pudiéndose marchar gratis. Sin embargo, el jugador está centrado en el Barça y en su crecimiento dentro del proyecto. Ha disputado trece partidos, anotando un gol y regalando tres asistencias teniendo rol prácticamente fijo en los planes de Belletti.

El aragonés es un mediapunta técnico, rápido y con mucha facilidad para marcar goles y servirlos a sus compañeros que empezó la pretemporada con Hansi Flick y que está teniendo un papel clave en el Barça Atlètic, con el firme objetivo de devolverlo a la Primera RFEF. El filial azulgrana es tercero en la clasificación solo por debajo del Poblense y del Atlético Baleares.

En el club valoran su evolución constante y lo interpretan como una señal positiva para seguir impulsando la negociación. Aunque el acuerdo aún parece lejano, existe confianza en que las conversaciones puedan ganar ritmo en las próximas semanas. Ambas partes mantienen un contacto continuo y está previsto que vuelvan a reunirse más adelante para seguir avanzando en la renovación, con la intención de asegurar la continuidad del jugador de Teruel por las próximas tres temporadas.