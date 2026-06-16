El Barça avanza en la operación Salinas

El FC Barcelona quiere fortalecer su banda izquierda con una de las sensaciones de Segunda División. Según adelanta Arco FM Cantabria, la operación por el joven defensor Jorge Salinas avanza a buen ritmo y podría cerrarse en las próximas semanas, previsiblemente antes de que concluya junio. Todo apunta a un acuerdo entre el Racing de Santander y el Barça, que evitaría el pago íntegro de la cláusula de rescisión, mediante negociaciones directas entre los dos clubes.

El lateral zurdo de 19 años, formado en la cantera racinguista, ha sido una de las revelaciones del curso en Segunda. Con 33 partidos disputados (30 como titular) y 7 asistencias, su proyección ofensiva y versatilidad (puede actuar también como central) han llamado poderosamente la atención. El Atlético de Madrid también ha mostrado interés, pero las informaciones sitúan al Barça como el destino más probable.

El Racing valora la cláusula en torno a los 16 millones de euros, aunque existe una discrepancia interpretativa sobre si aplica la cuantía reducida mientras el equipo seguía formalmente en Segunda hasta el 1 de julio. Una de las fórmulas que se estudian es que Salinas regrese cedido a Santander la próxima temporada para seguir creciendo en un entorno conocido, lo que influiría en el montante final y en el reparto de su ficha. Este punto, junto con otros flecos, aún debe cerrarse.

Una cesión como posible moneda de cambio

El FC Barcelona contemplaría incluir el préstamo de un jugador de La Masia como pieza clave para facilitar la llegada del futbolista cántabro. Otra opción que maneja la dirección deportiva es una operación de compra con bonus y porcentajes de futura venta, similar a la fórmula aplicada en el traspaso de Jan Virgili al RCD Mallorca.

Por ahora se desconocen los nombres concretos de los canteranos que podrían entrar en la operación, pero el impulso de jugar en primera división tras el ascenso del Racing simplificaría las cosas.

El Barça, fiel a su filosofía de apostar por talento joven y de LaLiga, ve en Salinas un perfil ideal: zurdo, alto, con llegada y margen de mejora. La resolución del caso podría llegar pronto, una vez se concreten los detalles pendientes.