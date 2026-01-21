Más talento para el Barça: se ultima el fichaje de Ajay Tavares

El Barça estaría cerca de cerrar el fichaje del joven extremo inglés Ajay Tavares, futbolista que estaba en el punto de mira de los mejores equipos europeos. Según el periodista Gianluigi Longari, de 'Sportitalia', el club blaugrana estaría cerrando ya las condiciones contractuales con el Norwich para finiquitar la operación durante este mes de enero. La Juventus habría entrado en la puja final, pero parece que ya tiene claro que ha perdido al futbolista, que desearía seguir su carrera deportiva en España.

Ajay Tavares es internacional sub'17 con Inglaterra y, en principio, su fichaje sería para el juvenil aunque reforzaría también al Barça Atlètic aunque se debería definir el timming de su incorporación. El área deportiva del fútbol base blaugrana está buscando jugadores ofensivos con proyección para paliar las carencias que tienen los equipos inferiores en estas posiciones y la llegada de Tavares se ve como una operación estratégica. El Barça debía pagar algo de traspaso al Norwich por esta incorporación y es lo que se estaría negociando en estos momentos.

El canterano del club inglés ha destacado recientemente en las inferiores de su selección, ya que, previo paso por la sub-15 y la sub-16, ha debutado en la categoría sub-17 de Inglaterra. Gracias tanto a su rendimiento internacional como en su equipo, ha despertado el interés de equipos de la Premier League y también de clubes de fuera de ella, aunque parece que finalmente será la entidad catalana la que logrará hacerse con sus servicios.

Ajay Tavares es un futbolista cuya posición principal es la de extremo izquierdo, pero por su envergadura y potencia ha llegado a jugar como '9'. Justamente por su capacidad física ha logrado asentarse en conjuntos de jugadores dos o tres años mayores que él, por lo que, en caso de recalar en la Ciudad Condal, quizás podría lograr rápidamente un puesto en el Barça Atlètic de Juliano Belletti, aun cuando actualmente se encuentra en el juvenil del Norwich. Incluso, en la actual campaña, ya ha logrado anotar un gol en ocho partidos con el sub-18 de los 'Canaries', lo que demuestra que su progresión parece ir adelantada a su edad.

El Barça tiene prácticamente cerrado ya el fichaje del egipcio Hamza Abdelkarim, delantero que destacó en el último Mundial sub'17 de Qatar y que llegaría de forma inmediata para reforzar al filial blaugrana ya en este mes de enero.