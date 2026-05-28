El Barça avanza por Bernardo Silva

Bernardo Silva siempre ha sido un objetivo de mercado para el FC Barcelona. El internacional portugués ha gustado siempre mucho al presidente, Joan Laporta, y a la dirección deportiva del club. De hecho, su fichaje se contempló muy seriamente hace tres años, cuando Xavi Hernández era el entrenador del conjunto azulgrana. Finalmente, Bernardo Silva acabó renovando por el Manchester City por tres temporadas.

Tres años después, la situación ha cambiado. Con 31 años, el portugués ha decidido dejar la Premier League en busca de una nueva aventura. Es agente libre y busca equipo, con una clara prioridad. Aquello que no pudo lograr hace años, espera conseguirlo ahora: jugar en el Barça. El portugués es un enamorado del club y de la ciudad y una parte de su familia vive en Catalunya. Por todo ello, Jorge Mendes, su representante y uno de los agentes de cabecera de Laporta, ha ofrecido al jugador al Barça.

Y en el club azulgrana consideran muy seriamente la opción de que Bernardo Silva se vista de azulgrana. Consideran en el Barça que el portugués está en un buen estado de forma, como ha demostrado esta temporada en el Manchester City, siendo indiscutible para Pep Guardiola. También que su llegada sería importante para el vestuario por su liderazgo y que sería un jugador muy aprovechable porque puede jugar en diversas posiciones. Podría hacerlo en el centro del campo, pero también en la banda derecha del ataque dando descanso a Lamine Yamal.

Guardiola se abraza a Bernardo Silva / 'X'

Los contactos entre la dirección deportiva del Barça y Mendes vienen de lejos, pero han avanzado mucho en las últimas horas, teniendo claro las dos partes que el sueldo del futbolista no será un problema. Llega gratis y, aunque era elevado el que tenía en el Manchester City, es asumible para el club azulgrana. Incluso el jugador, que quiere jugar en la Liga sí o sí, está dispuesto a hacer un esfuerzo si es necesario. Además, se ha resuelto uno de los asuntos que podría frenar el fichaje. Y es que Hansi Flick no veía clara la incorporación del portugués por la edad del futbolista, 31 años, y porque tiene muchos jugadores ofensivos en la plantilla. En los últimos días, ha visto que es un perfil necesario y que hay muchas lesiones en la parte de arriba, por lo que necesita fondo de armario.

Bernardo Silva espera al Barça aunque tiene también otra oferta de la Liga. Es precisamente del Atlético de Madrid, el club con el que el Barça va a discutir este verano por Julián Álvarez. Es un detalle a tener en cuenta. También lo es que la llegada de Bernardo Silva descartaría totalmente que Rashford, que ha jugado esta temporada en el Spotify Camp Nou cedido por el Manchester United, siguiese en el Barça. Con la llegada del portugués y el fichaje ya confirmado de Anthony Gordon no habría espacio en la plantilla para el extremo inglés.