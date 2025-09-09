El Barça avanza en adecuar el Johan Cruyff con las cámaras de la línea de gol

La opción de que el FC Barcelona - Valencia se juegue finalmente en el Johan Cruyff cada vez parece más una realidad. El club se está preparando para ello y este martes ha dado un nuevo paso con la adecuación del espacio para colocar las cámaras de la línea de gol.

Esta era una de las exigencias de LaLiga para dar luz verde a que el partido se pueda disputar en el estadio barcelonista. Este martes se ha empezado a trabajar y el miércoles se colocarán la cámaras.

También se están efectuando los trabajos con soldadura incluida, en la zona de las cámaras máster del partido en el mismo Johan Cruyff.

El encuentro se debe regir por las normas de todos los partidos del campeonato y el VAR debe ser de primera línea con todas las cámaras que sean necesarias. El VAR de Primera División es más complejo que el que se utiliza, por ejemplo, en la Liga F.

El Barça Atlètic y el Juvenil A en la Youth League, los otros inquilinos del estadio, no juegan con la nueva tecnología. En Segunda Federación es inviable por su coste y la infraestructura de los estadios, mientras que los jóvenes tampoco juegan con esta ayuda externa a los colegiados.

Los trabajos que se realizan en el Johan Cruyff cada vez dejan más claro que será la sede del Barça-Valencia. A la espera de la decisión final mientras se apuran las obras del Camp Nou, el segundo estadio azulgrana se está preparando para albergar un encuentro de la élite.

LaLiga deberá realizar una excepción ya que los estadios de Primera División tienen una capacidad para 15.000 espectadores, mientras que el Johan Cruyff tiene un aforo para 5.000.

El Barça ya jugó en el Johan Cruyff el Trofeu Joan Gamper ante el Como y, a nivel estrictamente deportivo, está plenamente preparado por lo que respecta al estado del terreno de juego.

Tampoco habría mayores problemas en los accesos y el principal handicap es el tecnológico a nivel de VAR ante el que el Barça está poniendo remedio de manera exprés.