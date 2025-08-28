El Barça avalará para poder inscribir

El FC Barcelona hace tiempo que contemplaba la opción de que la junta directiva presidida por Joan Laporta realizase un pequeño aval para poder ya, definitivamente, inscribir en LaLiga a los futbolistas que todavía no han podido darse de alta: Wojciech Szczęsny, Gerard Martín y Roony Bardghji. Según ha informado 'Jijantes', este crédito será ejecutado para poder dar luz verde a estos tres movimientos sin depender de últimos movimientos ni de los Asientos VIP.

La citada información añade que ni con las salidas y ventas realizadas durante el vigente mercado de fichajes se ha generado suficiente margen salarial para inscribir a estos tres jugadores. Recordemos que la prioridad para el arranque liguero fueron las inscripciones de Joan Garcia y Marcus Rashford y así lo consiguió para el estreno frente al Mallorca.

Se esperaba que con la oficialidad de la salida de Iñaki Peña al Elche, el guardameta polaco ya pudiese haber sido inscrito con el FC Barcelona. Szczęsny firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2025 y fue renovado hasta el 2027, motivo por el cual no ha podido ser dado de alta en el primer equipo.

El caso de Gerard Martín, después de renovar su contrato hasta 2028, le obliga a tener ficha del primer equipo, dado que ya supera los 23 años y no puede seguir estando inscrito con el Barça Atlètic. Y respecto a Roony Bardghji se quiere evitar a toda costa inscribirlo como jugador del filial por si pudiera poner trabas el organismo presidido por Javier Tebas (algo que sí ha hecho, por ejemplo, el Real Madrid con Mastantuono sin que, previsiblemente, vaya a pisar el Castilla).