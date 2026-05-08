El Barça intensifica su interés por la situación de Barcola

Nuevo nombre en la órbita del Barça. Bradley Barcola, talentoso y rapidísimo extremo del PSG, puede salir este verano de París tras una temporada en la que se ha ratificado como claro suplente en el equipo de Luis Enrique y varios clubs europeos se han interesado por su situación. Según 'SkySports', Arsenal y Liverpool han contactado ya con su entorno para conocer su disponibilidad, mientras que el Barça se ha informado sobre su situación al considerarlo como un futbolista potencialmente interesante. El agente del futbolista es Moussa Sissoko, el mismo que el de Dembélé, quien estaría tanteando el mercado por si hubiera alguna opción interesante de darle salida.

Barcola ha tenido menos espacio del esperado este curso por la ya irrupción total de Désiré Doué, futbolista que juega en la punta de ataque con los intocables Dembélé y Kvaratskhelia. Barcola ha tenido un papel más de revulsivo y se ha perdido los partidos trascendentales del curso sin estar en el once, algo que podría provocar su salida. Barcola no está a gusto en su rol y desea tener más protagonismo, por lo que está a la espera de ofertas. El PSG estaría también en disposición de venderle siempre que llegue la oferta adecuada y su tasación actual es de 70 millones de euros. Le firmaron por 45 'kilos' hace tres años y ya le tienen prácticamente amortizado.

En el Barça saben de la situación de Barcola a través de Sissoko y tienen claro que se trata de un jugador absolutamente diferencial. Suele jugar por las dos bandas de ataque, aunque se mueve muy bien por la izquierda y, en algunos casos, ha llegado a formar como delantero centro. No hay dudas de su calidad y su capacidad ofensiva, aunque hoy por hoy la prioridad sigue siendo un atacante aunque las cosas pueden cambiar.

Tanto Deco como Hansi Flick desean la llegada de un goleador, pero ya hay voces internas que preferirían el fichaje de un futbolista polivalente y muy potente por la banda, que aportase gol y amenaza en todas las posiciones ofensivas. Con Lamine en un lado y otro jugador top por la izquierda, el Barça podría tener una formación temible. De hecho, el PSG está jugando sin una clara referencia arriba y así va a conseguir ganar dos Champions. Esta opción podría ganar enteros si, finalmente, las opciones de '9' en el mercado se ponen imposibles en cuanto a precio, algo que está sucediendo en estos momentos. En el Barça saben que el fichaje de Julián Álvarez es muy complicado y no se está avanzando.

Barcola ha jugado 45 partidos esta temporada anotando 12 goles y dando siete asistencias, unos números algo inferiores que en temporadas atrás ya que ha tenido menos minutos. A sus 23 años, tiene un futuro y una proyección inmensa por delante, aunque su precio de salida podría ser alto pero no excesivo. Acaba contrato en el 2028 y, por ahora, no ha renovado con el PSG.