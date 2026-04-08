Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick

La Champions League es la gran ilusión del Barça de Hansi Flick. Con LaLiga encarrilada tras la victoria in extremis en el Metropolitano y el tropezón del Real Madrid en Mallorca, todos los focos apuntan a una eliminatoria frente al Atlético de Madrid que será, de eso no cabe duda, intensa y de muchísimo desgaste. El objetivo de los azulgranas es conseguir esta noche (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou una renta que permita afrontar la vuelta del próximo martes con las máximas garantías posibles. Y para ello, el técnico alemán saldrá con todo.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

El técnico alemán no podrá contar con Frenkie de Jong, que espera reaparecer en el derbi contra el RCD Espanyol de este sábado. El neerlandés sigue siendo baja junto a Christensen, Marc Bernal y Raphinha. Quien ya está en perfectas condiciones tras ser sustituido por una sobrecarga en el Metropolitano es Ronald Araujo. Y a los canteranos habituales Xavi Espart y Tommy Marqués se les ha unido Álvaro Cortés.

El posible once

Flick no da pistas de los once elegidos para este decisivo nuevo ‘round’ ante el Atlético, pero todo parece señalar que habrá protagonismo de la ‘vieja guardia’ con la más que probable entrada de Kounde en el lateral derecho y de Lewandowski en la punta de ataque.

La previa y las posibles alineaciones del Barça - Atlético de Madrid de Champions / SPORT

El defensa francés ya tuvo en el duelo liguero contra los rojiblancos media hora tras regresar de lesión. Lo que no parece que vaya a mover el técnico alemán es el eje con Cubarsí y Gerard Martín, que le está dando muy buen resultado, ni el lateral izquierdo con un Joao Cancelo al que elogió en la rueda de prensa.

Pedri es inamovible para Flick y su pareja en el pivote apunta a ser Eric Garcia, como ya sucedió el pasado sábado en feudo colchonero. La confianza en la polivalencia del de Martorell es total. En la mediapunta, Fermín llega fresco tras jugar solo la primera mitad en el Metropolitano.

Arriba, Lamine es fijo y por la otra banda Rashford respondió contra los colchoneros. Flick estaría más cerca de jugar con un ‘killer’ nato como Lewandowski por su experiencia, además, en la Champions, que por repetir con Dani Olmo de ‘falso 9’, pese a que el de Terrassa estuvo a buen nivel y seguro que tendrá minutos.