Barça - Atlético de Madrid: alineaciones probables de la jornada 19 de Liga

El Barça recuperó el liderato el fin de semana gracias a la victoria por 3-1 ante el Alavés y el pinchazo del Real Madrid en Montilivi. Después de llegar a conseguir una ventaja de cinco puntos, los blancos han dilapidado el colchón en tres jornadas sin conocer la victoria. No obstante, los azulgranas tendrán un gran desafío entre semana ante uno de los grandes rivales en LaLiga, el Atlético de Madrid.

Por su parte, los dirigidos por el 'Cholo' Simeone quieren reengancharse de lleno a la pelea por el título, y saben que una victoria en el Spotify Camp Nou les situaría como colideres, empatados a puntos con los culers.

El Barça celebró su aniversario tras ganar al Alavés / FCB

Buenas rachas ligueras

Tras caer en el Santiago Bernabéu en el clásico del 26 de octubre, el FC Barcelona suma cuatro victorias ligueras seguidas que le han llevado a revertir la situación y encabezar la tabla de clasificados. Con triunfos ante el Elche por 3-1, Celta por 2-4 en Balaídos, Athletic por 4-0 en la vuelta al Camp Nou y Alavés por 3-1, el club catalán parece haber encontrado la regularidad en la competición doméstica, aunque las sensaciones en Champions son muy diferentes.

El Atlético de Madrid también suma una muy buena dinámica, con seis victorias en sus últimos seis choques ligueros: 1-0 frente a Osasuna, 0-2 frente al Betis, 3-0 frente al Sevilla, 3-1 contra el Levante, 0-1 ante el Getafe y 2-0 con el Oviedo. Gracias a estos resultados, después de un inicio titubeante, los rojiblancos han presentado su candidatura al título.

Las bajas en ambos conjuntos

Para el gran partido, Hansi Flick no podrá contar con Ter Stegen, que ya entrena junto a sus compañeros, pero sigue sin recibir el alta médica; Ronald Araujo, baja por motivos personales; Fermín López, que seguirá de baja por sus problemas en el sóleo, ni Gavi, lesionado de larga duración. A quienes sí tendrá a su disposición el teutón son Pedri y Raphinha, que apuntan a la titularidad. La principal duda radica en la opción de Gerard Martín como central y el desplazamiento de Eric al lateral derecho, o la participación de Koundé con Eric en la zaga de la defensa como pareja de Cubarsí.

Raphinha y Pedri apuntan a la titularidad ante el Atlético de Madrid / Dani Barbeito

Del otro lado, Simeone tendrá a su disposición a toda la plantilla salvo dos excepciones, Marcos Llorente, con una lesión muscular y Le Normand, quien sí tiene alguna opción remota de reaparecer en la Ciudad Condal.

Alineaciones probables

Barça: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Frenkie, Pedri; Dani Olmo; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Nico; Baena, Julián Álvarez