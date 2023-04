Los Barça - Atlético que han quedado en el recuerdo

Les Corts y el Spotify Camp Nou acogieron partidos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en los que ha habido goles, espectáculo y también polémica De los siete goles de Eulogio Martínez, pasando por el holandés volador y el 'macanudo' Pizzi, hasta la Liga que Mateu Lahoz le 'quitó' a los azulgranas

Los Barça-Atlético de Madrid no son partidos cualquiera. La historia está llena de anécdotas y momentos para el recuerdo de un enfrentamiento que se empezó a disputar un 19 de abril de 1925 con un enfrentamiento copero en Les Corts, en el que se impusieron por 3-2 los azulgranas.

Eulogio Martínez y el 'barrendero' Evaristo

La mayor goleada en feudo barcelonista también la acogió el antiguo estadio barcelonista. Fue un 7 de junio de 1953 y el resultado, 8-1, no fue lo más destacado. Lo que no se olvidará nunca fue la exhibición goleadora de Eulogio Martínez. Marcó siete goles y Evaristo de Macedo, que iba a fichar por el Barça y vio el partido desde la grada, sentenció: "No sé para qué me han fichado a mí... A lo mejor me dan una escoba y me hacen barrer el vestuario".

Eulogio Martínez firmó un partido histórico | Antoni Campaña

El 'holandés volador'

Un 22 de diciembre de 1973, Johan Cruyff marcó su gol más espectacular. Y lo hizo en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid. Un vuelo acrobático para dejar a Miguel Reina, quien las temporadas anteriores había defendido la portería azulgrana, de piedra y para siempre asociado a esta acción. Tan estética como prácticamente imposible, le valió a Cruyff el sobrenombre de 'Holandés Volador'. Carles Rexach marcó después el segundo y Garate estableció el 2-1 definitivo.

Los de Rinus Michels, comandados por el genial futbolista holandés, conquistaron, catorce años después de la anterior, su noveno campeonato liguero.

'Macanudo' Pizzi

El 12 de marzo de 1997, el estadio azulgrana vivió una de sus noches más épicas, una inolvidable remontada copera. Eran los cuartos de final de la Copa del Rey y en la ida, en el Vicente Calderón, el resultado había sido de empate (2-2).

Milinko Pantic firmó un hat-trick en la primera media hora de juego que dejaba la eliminatoria cuesta arriba. Pero Bobby Robson dio entrada en el minuto 40 a Juan Antonio Pizzi -junto a Hristo Stoichkov- y todo cambió. Doblete de Ronaldo, nuevo gol de Pantic, Figo acortó distancias y Ronaldo empató a cuatro. Faltaba lo mejor. El gol del '¡Pizzi, sos macanudo!' que narró Joaquim Maria Puyal de manera memorable para el heroico 5-4.

Un equipo que acabó conquistando esa Copa ante el Betis... en el Santiago Bernabéu y con Joan Gaspart provocando que sonara el himno del Barça a todo trapo y repetidamente en el feudo del eterno rival.

Luis Enrique celebra con Pizzi | Antoni Campaña

El 'plantón' en la Copa del Rey

Pero no todo han sido alegrías. El 24 de abril del año 2000, el Barça se negó a jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros habían vencido en la ida por 3-0 y el Barça debía afrontar la vuelta muy diezmado por los compromisos internacionales, en una época donde no paraban las competiciones domésticas. Faltaban hasta nueve futbolistas y el presidente Josep Lluís Núñez pidió que se aplazara, pero la RFEF, presidida en aquel entonces por Ángel María Villar, no lo permitió.

No hubo partido. Los futbolistas del Barça disponibles, comandados por su técnico, Louis van Gaal, se quedaron en la banda del Camp Nou, mientras los atléticos estaban en el terreno de juego y el colegiado, Díaz Vega, que dio el partido 'fantasma' por concluido. Se le dio ganador al Atlético por 0-3 y después, los colchoneros perdieron la final (2-1) contra el Espanyol.

Una imagen que dio la vuelta al mundo | RTVE

El decisivo error de Mateu Lahoz

El 17 de mayo de 2014, Barça y Atlético de Madrid se disputaban la Liga en el coliseo azulgrana. Al conjunto del 'Tata' Martino solo le valía la victoria, mientras que a los colchoneros les bastaba con el empate. Alexis adelantó a los locales y Godín empató para los del 'Cholo' Simeone.

La polémica llegó en el minuto 63. Messi marcó y Mateu Lahoz lo anuló por fuera de juego, al interpretar que el balón procedía de Cesc Fàbregas cuando, en realidad, era del atlético Juanfran, lo que habilitaba al argentino. Un error fatal que el propio árbitro valenciano admitió cinco años después en 'Radio Marca'. “Es un ejemplo de jugada en la que ojalá hubiera estado el VAR”, lamentó cuando ya no había remedio.

El Atlético celebró el título logrado en el estadio barcelonista | AFP