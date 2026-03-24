El Barça Atlètic-Sant Andreu de Segunda RFEF está en riesgo

Partidazo el que tenemos el próximo domingo entre Barça Atlètic y UE Sant Andreu. Pese a no llegar en un buen momento, el filial azulgrana quiere relanzar el vuelo con la visita de un conjunto cuadribarrado que es líder destacado y que puede dar el estocazo final a su ascenso directo si se impone en el Johan Cruyff.

En la ida se impuso el equipo de Belletti con una gran segunda mitad en la que brillaron Xavi Espart, Sama Nomoko y compañía. Ninguno de los dos estará el domingo disponible. Bueno, ni ellos ni la mayor parte del roster de Belletti. Entre convocados con la selección y lesionados, el filial barcelonista está en cuadro.

Reguero interminable de bajas

Ahora mismo el partido está en riesgo de disputarse. De los futbolistas con ficha del filial, no están disponibles ni Xavi Espart, ni Gistau, ni Jofre Torrents, ni Kochen, ni Alexis Olmedo, ni Joan Anaya, ni Landry Farré, ni Roger, ni Ibrahim Diarra, ni Dani Rodríguez, ni Toni Fernández, ni Guille.

Xavi Espart estará con la selección sub'19 el próximo fin de semana / Valentí Enrich

A estos habría que añadir que juveniles en dinámica habitual de filial como Alex Campos, Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Quim Junyent, Sama Nomoko, Uri Pallàs o Shane Kluivert también son baja por lesión o por acudir con su selección. Ajay Tavares, que todavía no ha debutado con el Barça Atlètic, también va con la selección inglesa. Y Orian Goren con la israelí.

Panorama desolador

Un panorama desolador que veremos si desemboca en aplazamiento. En total, unas 19 bajas de jugadores que o tienen ficha del equipo o juveniles que suelen ser habituales en los esquemas de

En cualquier caso, el Barça Atlètic tendrá alrededor de 10-11 futbolistas disponibles con ficha del Barça Atlètic, así que legalmente parece complicado que pueda pedir un aplazamiento sin el consentimiento del Sant Andreu. Sería lo más lógico, pero veremos cómo avanza la semana. No hay Liga en la División de Honor juvenil, así que podría tirar Belletti de todos los que no van con sus selecciones.