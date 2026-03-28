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SEGUNDA RFEF
Barça Atlètic - Sant Andreu, en directo hoy: partido de la Segunda RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el filial del Barça y el Sant Andreu de 2ªRFEF en vivo
Min.22 (0-0)
Joaquín Delgado luchaba por quedarse solo pero el central Javi Gómez se ha imppuesto para evitar la ocasión blaugrana.
Min.18 (0-0)
El Barça necesita incrementar el ritmo de juego. El Sant Andreu está muy cómodo en este contexto. Chut alto de Andreu.
Min.16 (0-0)
El Sant Andreu juega con un 5-2-3 con presencia defensiva y ofensiva excelente. Es un equipo muy contundente. Juan Hernández ha generado una ocasión muy clara rompiendo líneas con un pase a Ureña que ha tenido el primer gol muy cerca. Salva el portero del Sant Andreu.
Min.13 (0-0)
Ataque del B con Aziz que centra pero Joaquín la deja pasar cuando la mejor opción era rematar. Hay que ser más contundente. Contra de los visitantes con Serrano,, un ex del Barça.
Min.9 (0-0)
Primera llegada de peligro del Sant Andreu. Chut alto de Torices. El líder ves un equipo mucho más sólido que el Barça Atlètic, un equipo con mil ausencias y falto confianza.
Min.7 (0-0)
Buba pugna con Cortés. Córner para el Sant Andreu sin consecuencias. Amarilla para Javi Gómez por una acción muy peligrosa, unas chilena imprudente.
Min.5 (0-0)
Dominio del Barça y nuevo remate peligroso de Aziz. El ghanés lo prueba con poca fortuna
Min.3 (0-0)
El Sant Andreu tiene menos balón pero es un equipo muy sólido y fiable
Min.1 (0-0)
Primer ataque del Barça con un remate de Aziz bloqueado por la defensa del Sant Andreu
Min.1 (0-0)
Arranca el partido en el Johan Cruyff. El Barça Atlètic busca dar la sorpresa ante el líder de la categoría.
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