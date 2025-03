Barça Atlètic: ¿Misión imposible?

Aunque matemáticamente todavía es posible, las opciones de salvación del Barça Atlètic son cada vez más remotas. Solo la mejoría en el juego, la calidad de la plantilla pese a las bajas y el propio convencimiento desde dentro del vestuario hacen mantener alguna esperanza, pero las jornadas van pasando y la situación en la clasificación, lejos de mejorar, ha empeorado en las últimas semanas.

Y es que el Barça Atlètic, colista del Grupo 1 de Primera RFEF con solo 27 puntos, tiene la salvación a 9 puntos, el récord de la temporada, y claro, cada vez quedan menos partidos por jugar. Restan 27 puntos en juego de los que, mínimo, habría que sumar 16 (la temporada pasada, el Real Unión se salvó con 43 puntos), aunque todo hace pensar que esta campaña no serían suficientes.

El empate del pasado viernes en Lezama jugando 70 minutos con superioridad numérica, lejos de ser positivo, acabó ensanchando aún más la diferencia respecto a los puestos de permanencia después de la victoria el domingo del Celta Fortuna en el feudo del Barakaldo (0-1). La Jornada 29 empezó para los azulgranas a 7 puntos de la salvación y terminó a 9...

El debut de Jofre Torrents en el Barça Atlètic / Twitter

La mejoría en el juego experimentada con el nuevo entrenador, Sergi Milà, no se ha visto reflejada en resultados. Su balance es de 2 puntos sobre 12 posibles, fruto de 2 empates (Tarazona y Bilbao Athletic) y 2 derrotas (Nàstic y Osasuna Promesas). Además, el último partido dejó un regusto bastante amargo por desperdiciar una oportunidad de oro para retomar la senda de una victoria que no llega desde mitades del pasado mes de diciembre (en Tajonar).

"Si ganamos partido a partido, nos salvaremos"

Aun así, el vestuario del filial azulgrana sigue creyendo, aunque cada vez es más consciente de la enorme dificultad. Así lo reflejó Aleix Garrido tras el último tropiezo. "No tenemos que pensar en puntos, tenemos que pensar en ganar el próximo partido y si lo hacemos cada partido, seguro que no salvaremos", aseguró el capitán de un equipo que no quiere resignarse a su suerte.

Para añadir todavía más complicación, el próximo rival del Barça Atlètic es ni más ni menos que el líder del grupo, una Cultural Leonesa que cuenta con un margen de 8 puntos respecto al segundo clasificado, y por tanto, de colchón con el soñado ascenso directo, a pesar de que encadena 4 empates consecutivos, lo que le convierten en un conjunto más vulnerable de lo que pueda aparentar.

De hecho, uno de los mejores partidos del filial azulgrana en la primera vuelta fue en el Reino de León, cuando la 'Cultu' ya era el líder destacado del grupo y los entonces entrenados por Albert Sánchez rascaron un meritorio empate (1-1).