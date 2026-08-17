El Barça Atlètic libera a Alan Godoy

El Barça Atlètic continúa inmerso en una profunda renovación de su plantilla de cara a la nueva temporada. El filial blaugrana está viviendo un verano de muchos movimientos, con numerosas salidas que están dando paso a una plantilla prácticamente nueva y a una apuesta cada vez mayor por los jóvenes talentos de La Masia. Entre los futbolistas que ya han abandonado el equipo se encuentran Dani Rodríguez, Víctor Barberá, Ander Astralaga, Emilio Bernad, Joaquín Delgado, Diego Ureña, Andrés Cuenca, Diego Kochen, Alexis Olmedo y Joan Anaya.

En este contexto se ha producido ahora la nueva baja de Alan Godoy. El club blaugrana ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el delantero canario de 23 años para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes hasta junio de 2027, por lo que el atacante queda libre para buscar un nuevo destino. El Barça ha comunicado la decisión a través de sus canales oficiales y ha querido agradecer al futbolista su "compromiso, dedicación y profesionalidad" durante su etapa en la entidad, además de desearle suerte en su futuro personal y profesional.

Una etapa de año y medio en el Barça

Godoy llegó al Barça en enero de 2025 procedente del Eldense para reforzar al Barça Atlètic. Su incorporación generó expectativas y el delantero respondió inicialmente con buenas actuaciones, pese a que una lesión muscular frenó su progresión y le obligó a permanecer varias jornadas fuera de los terrenos de juego. Debido a esto, en su etapa como blaugrana pudo disputar solamente nueve encuentros y marcó tres goles.

El Barça apostó posteriormente por una cesión para que el atacante pudiera recuperar continuidad y seguir creciendo. Godoy comenzó la pasada campaña en el Estrela da Amadora, donde disputó seis partidos de Liga sin conseguir marcar. En enero, el club azulgrana decidió romper anticipadamente el préstamo y acordó su llegada al CE Sabadell, entonces líder de la Primera Federación. El objetivo era que el delantero dispusiera de más minutos en un equipo que aspiraba al ascenso. El conjunto arlequinado terminó consiguiendo subir a Segunda División, aunque Godoy no tuvo el rendimiento esperado durante su estancia en Sabadell, anotando un gol en 20 partidos.

Una vez terminada su cesión y con el futbolista de vuelta en la disciplina blaugrana, el Barça ha optado ahora por rescindir su contrato en lugar de mantenerlo en el filial. La decisión permite a Godoy quedar libre para negociar con cualquier club y, al mismo tiempo, continúa aligerando una plantilla del Barça Atlètic que está experimentando una profunda transformación durante este mercado.