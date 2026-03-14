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Barça Atlètic - Girona B, en directo: el derbi de filiales de Segunda RFEF, hoy en vivo
Sigue el derbi de filiales del Barça y de Girona (Segunda RFEF) en SPORT
MIN 3 (0-0)
Llegada peligrosa de Garrido que ha cortado con una falta inteligente la defensa del Barça
MIN 1 (0-0)
¡Aaaaarranca el derbi de filiales en el Johan Cruyff!
Minuto de silencio antes de empezar por el recientemente fallecido expresidente del Barça Enric Reyna
Recordamos las bajas: además de los lesionados Gistau, Barberá, Dani Rodríguez, Landry, Jofre, Anaya, Roger o Toni hay que sumar las ausencias por estar con el primer equipo (Tommy y Espart) o los jugadores que están en dinámica de Juvenil A para la Copa del Rey (Guillem, Nil Teixidor, Álex Campos, Pedro Rodríguez y Shane Kluivert)
En este aspecto, el técnico brasileño anunció "sorpresas tácticas" para intentar superar a un rival de nivel. Belletti explicó que esta semana ha trabajado para mejorar la finalización ya que "somos un equipo que nunca dejamos de ser ofensivos y generamos muchas ocasiones"
Juliano Belletti destacó en la previa la coincidencia de propuestas en ambos equipos: "El Girona tiene un buen equipo con un juego asociativo y un entrenador que ha trabajado en nuestro club" Preguntado sobre estos dos estilos parecidos Belletti puntualizó que "somos dos equipos parecidos aunque quizá nosotros buscamos más el control y la posesión y ellos también destacan por sus transiciones"
Además del míster del Girona B, hay seis futbolistas de este equipo con pasado blaugrana. El portero Sergi Puig, el central Biel Farrés, el lateral Gibi Jordana, el mediocentro Pol Trigueros así como los delanteros Nil Calderó y Raúl Martínez se formaron en La Masia
Si en el Barça Atlètic destaca la presencia del ex-jugador del Girona Óscar Ureña, en el filial gerundense el pasado barcelonista es mucho más sustancial. El entrenador Quique Álvarez se formó en la cantera blaugrana, debutó con Johan Cruyff y años después ejerció como técnico en el fútbol formativo barcelonista
El Girona B acumula cuatro partidos invicto y en las últimas ocho jornadas solo ha cosechado una derrota
El Barça Atlètic suma seis partidos sin perder pero los blaugranas solo han sumado 10 de los últimos 18 puntos y desean ganar para consolidarse en la zona de playoff
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