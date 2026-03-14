Barça Atlètic - Girona B, en directo: el derbi de filiales de Segunda RFEF, hoy en vivo

Juliano Belletti destacó en la previa la coincidencia de propuestas en ambos equipos: "El Girona tiene un buen equipo con un juego asociativo y un entrenador que ha trabajado en nuestro club" Preguntado sobre estos dos estilos parecidos Belletti puntualizó que "somos dos equipos parecidos aunque quizá nosotros buscamos más el control y la posesión y ellos también destacan por sus transiciones"