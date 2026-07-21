El Barça Atlètic ya tiene definida su hoja de ruta para la pretemporada

El Barça Atlètic ya conoce el calendario que marcará su preparación para la temporada 2026/27. Mientras el equipo continúa acumulando sesiones de entrenamiento bajo las órdenes de Juliano Belletti, el club ha confirmado los seis partidos amistosos que disputará el filial antes del inicio oficial de la competición.

La pretemporada volverá a tener como uno de sus momentos clave la concentración en la Vall d'en Bas, donde los blaugranas trabajarán entre el 2 y el 9 de agosto en el Royalverd Training Center. Además de las sesiones de entrenamiento, Belletti aprovechará la estancia para comenzar a dar forma al equipo con dos encuentros de preparación.

El primer compromiso llegará el mismo 2 de agosto, frente a la UE Tona (18.00 horas), mientras que el segundo amistoso del 'stage' enfrentará al Barça Atlètic con el Girona B el 8 de agosto, también a las 18.00 horas.

Seis pruebas antes del estreno oficial

Tras regresar a Barcelona, el filial afrontará otros cuatro compromisos que servirán para terminar de ajustar la plantilla antes del comienzo de la temporada. El 15 de agosto visitará al CE L'Hospitalet para disputar el tradicional Trofeu Ciutat de L'Hospitalet (19.00 horas). Cuatro días después, el Estadi Johan Cruyff acogerá el único amistoso como local de la pretemporada, frente al CE Europa, previsto para el 19 de agosto a las 10.00 horas.

La preparación se cerrará con dos desplazamientos consecutivos. El 23 de agosto, el Barça Atlètic visitará al Vilanova (19.00 horas) y pondrá el punto final a la pretemporada el 26 de agosto, cuando se enfrentará al Reus, también a las 19.00 horas.

Belletti sigue perfilando el equipo

Mientras llega el primer amistoso, el filial continúa ejercitándose en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Este martes completó su segunda sesión de entrenamiento con la mayoría de los futbolistas disponibles, aunque Jordi Pesquer se ejercitó con el primer equipo de Hansi Flick.

Con seis partidos en apenas tres semanas, Belletti dispondrá de un calendario exigente para repartir minutos, probar variantes y terminar de construir un Barça Atlètic que volverá a combinar el desarrollo de jóvenes talentos con la ambición competitiva.