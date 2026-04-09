Barça Atlètic: cuatro partidos para un play-off que es obligado

Quien más quien menos daba al Barça Atlètic la condición de favorito para recuperar la categoría perdida y regresar a Primera RFEF. Factores como la calidad de sus futbolistas, la historia de un filial casi siempre instalado en categorías superiores y la llegada de un entrenador, Juliano Belletti, con la conquista de la UEFA Youth League bajo el brazo. A la hora de la verdad, condicionantes como las lesiones, las necesidades del primer equipo o ser el rival a batir han pesado más y a cuatro jornadas para la finalización del Grupo 3 de la Segunda RFEF, el conjunto azulgrana está fuera de las plazas de play-off. Al menos jugarlo debe ser una obligación para un equipo como el Barça Atlètic.

La goleada la pasada jornada en el feudo del Porreres (1-5) ha devuelto la moral a un equipo que venía de acumular tres derrotas consecutivas que habían puesto en serio peligro sus objetivos. Pero pese a los tres puntos, le separa todavía uno del quinto clasificado, el Reus Reddis, que ocupa la última plaza de play-off. El Barça Atlètic, por lo tanto, necesita sumar todo lo que queda en juego, pues cualquier tropiezo podría ser definitivo.

El calendario echa una mano

La parte positiva es que el calendario juega muy a favor de los de Juliano Belletti, sobre todo en las dos últimas jornadas. Este domingo, a las 12.00 del mediodía, los azulgranas recibirán en el Estadi Johan Cruyff al Espanyol B en el derbi de filiales. Los blanquiazules no vencen desde el 1 de marzo (también en Porreres, por 0-1) y han sumado solo 3 de los últimos 15 puntos en juego. Están a 4 puntos del Barça Atlètic.

La visita más complicada que les queda a los azulgranas es la de Olot, en partido que se disputará el 19 de abril a las 18.00 horas. Los de La Garrotxa están dos puntos por encima de la permanencia y la pasada jornada cortaron una racha negativa de cuatro derrotas tras imponerse por 1-0 al Barbastro en el Estadi Municipal.

Las dos últimas jornadas serán ante rivales que están en zona de descenso y podría ser que ya con la categoría perdida cuando se midan al Barça Atlètic. Primero será el Atlètic Lleida (a 8 puntos de la salvación) los que visitaran el Johan Cruyff, mientras que la fecha final será para los de Belletti en Torrent, penúltimos con los mismos puntos que los ilerdenses.

Ante este calendario, y pese a las numerosas adversidades, el filial azulgrana no puede quedarse fuera de los puestos de play-off. Lo tiene todo a su favor, pues hay duelos entre rivales directos que le permitirían depender de sí mismo, pero los de Belletti tienen la obligación de hacer los deberes.