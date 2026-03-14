Un Barça Atlètic en cuadro cae en el derbi pese a rozar el empate al final

El Barça Atlètic resistió con orgullo en un derbi de filiales condicionado desde el inicio por las circunstancias. El filial azulgrana, en cuadro por las numerosas bajas y con varios jugadores pendientes de disputar este domingo la final de la Copa del Rey juvenil contra el Betis, cayó por la mínima ante el Girona B (0-1) pese a una reacción final en la que rozó el empate una y otra vez. El equipo de Juliano Belletti, obligado a hacer malabares con la alineación, compitió hasta el final ante un rival con más fondo de armario y que acabó sufriendo para proteger su ventaja.

El técnico brasileño tuvo que recomponer el once entre lesiones y ausencias: además de tener la enfermería llena, Brian Fariñas cumplía sanción. Y varios jugadores llegaban cargados tras disputar prórroga en las semifinales de la Copa juvenil. En ese contexto, destacó el debut del juvenil Adam Argemí, del Juvenil B, y la primera titularidad de Nil Teixidor, en un equipo con una media de edad inferior a los 20 años.

El partido empezó con respeto entre ambos conjuntos y alternancia en la posesión. Poco a poco el Girona fue acumulando llegadas, pero el Barça también encontraba espacios para responder. Andreev evitó el primer gol azulgrana en un mano a mano ante Joaquín Delgado tras una gran intervención del guardameta búlgaro, que incluso tuvo que ser atendido tras recibir un balonazo en el rostro. El Girona respondió con varias aproximaciones peligrosas y llegó incluso a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Ida y vuelta y gol de Garrido de penalti

Fue un primer tiempo de ida y vuelta, con ocasiones en ambas áreas. Nil Calderó rozó el gol para el conjunto gerundense en un balón suelto dentro del área y Garrido probó fortuna desde lejos, mientras que el Barça también tuvo su momento cuando Argemí estuvo cerca de sorprender con un disparo desde la frontal antes del descanso.

En el intermedio Belletti introdujo cambios, también pensando en la gestión de cargas, y dio descanso a Cortés para que pueda estar con el primer equipo ante el Sevilla. Entraron Pedro Villar y Alex Campos por Argemí y por el capitán. El Girona salió más incisivo tras la reanudación y estuvo cerca de adelantarse en varias acciones claras, incluido un disparo de Calderó que se estrelló en el poste. Sin embargo, a partir del minuto 50 el Barça Atlètic dio un paso adelante y empezó a generar más peligro.

Las ocasiones azulgranas se sucedieron: primero con una acción dentro del área que no pudo controlar Ureña y una chilena de Walton, después con un disparo lejano de Olmedo y una clara oportunidad de Delgado que se marchó fuera por poco. El filial blaugrana empezaba a dominar y parecía acercarse al gol.

Pero el partido dio un giro en el minuto 74. Un penalti por manos de Olmedo, cuando trataba de evitar el remate de Calderó, permitió a Garrido adelantar al Girona desde los once metros. Lejos de venirse abajo, el Barça reaccionó con carácter y encontró un punto de inflexión apenas tres minutos después, cuando Raúl Martínez fue expulsado tras un choque con Juan.

Asedio final

Con un jugador más, el Barça Atlètic se volcó sobre la portería de Andreev en el último cuarto de hora. El portero del Girona firmó una auténtica exhibición: detuvo un disparo de Aziz, voló para sacar una volea de Ureña y volvió a aparecer ante un chut lejano de Pedro Villar. El asedio fue total. Aziz estrelló un potente zurdazo en el larguero y Andreev todavía tuvo tiempo de salvar otro remate lejano de Guille.

Ni siquiera la expulsión de Badia en el tiempo añadido, que dejó al Girona con nueve en la última acción de falta, cambió el desenlace. El Barça lo intentó hasta el último segundo, pero el empate se resistió. El filial azulgrana, mermado y con la mirada también puesta en la final juvenil de este domingo, cayó con dignidad en un derbi en el que mereció mucho más en el tramo final