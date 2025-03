El Barça Atlètic se carga al líder y sueña con el milagro de la salvación

Tenía que llegar ante el rival más complicado. Las cosas del fútbol. El colista Barça Atlètic se cargó al líder, la Cultural Leonesa, con goles de Iván Cedric y Jan Virgili para aferrarse a una salvación que, de producirse, será prácticamente milagrosa. Pero todo pasa por ganar, por sumar de tres en tres y los de Sergi Milà por fin se reencontraron con la victoria en el Estadi Johan Cruyff... ¡más de seis meses después! Esta vez, los azulgranas sí aprovecharon jugar con superioridad numérica en el marcador. Es solo el primer paso de los muchos que se necesitan, pero sin duda, un paso de gigante.

Barça Atlètic - Cultural Leonesa Primera RFEF FCB 2 0 CDL Alineaciones Barça Atlètic Astralaga; Trilli (Alexis Olmedo, 55'), Mbacke (Sergi Domínguez, 76'), Álvaro Cortés, Jofre Torrents; Pedro Soma, Aleix Garrido, Guille (Jan Virgili, 67'); Toni Fernández, Cedric (Víctor Barberá, 67') y Dacosta (Noah Darvich, 86'). Cultural Leonesa Bañuz; Víctor García (Víctor Ruiz, 80'), Fornós, Satrústegui, Álvaro Martínez; Pastoriza (Calderón, 55'), Bicho, Kevin Presa, Luis Chacón (Barri, 70'); Manu Justo (Artola, 80') y Samanes (Sergi Maestre, 55').

El Barça Atlètic llevaba 12 partidos sin ganar. No conocía la victoria en 2025. La Cultural Leonesa, en el lado opuesto: 12 partidos sin perder y sin conocer la derrota en 2025. Los papeles se intercambiaron. El filial azulgrana salió convencido desde el primer minuto que podía doblegar el líder y cuando apareció la figura del capitán Aleix Garrido para filtrar un pase maravilloso, todo empezó a carburar.

Un gol coral

Milà dio la oportunidad en el lateral izquierdo al juvenil Jofre Torrents. Y le respondió con una gran actuación que le hace merecedor del puesto hasta final de temporada. Mención especial en defensa también para Álvaro Cortés. Tiene toda la confianza del técnico azulgrana, que lo conoce a la perfección, y crece partido a partido.

Tras un arranque de dominio alterno, Garrido controló el balón, alzó la cabeza, sacó la varita y vio la subida de Trilli por la derecha. El coruñés lo leyó a la perfección y su pase lo remató Cedric al fondo de la red.

Tampoco hay que olvidarse del delantero madrileño, nuevamente reivindicado la tarde que regresó tras lesión Víctor Barberá y que tuvo unos minutos en el tramo final de partido. Volviendo al ex de la UD Las Palmas. además de marcar, provocó la expulsión de Kevin Presa antes del descanso. Se iba solo tras otro fenomenal pase de Aleix Garrido y el capitán de la 'Cultu' tuvo que frenarlo. No lo protestó.

Virgili remata ante diez

Antes, todavía once contra once, había emergido otra figura clave en la victoria, la de Ander Astralaga, para poner un pie providencial ante el goleador del líder, Manu Justo.

El 'recuerdo' de Lezama y los 70 minutos sin aprovechar del todo la superioridad numérica estaba muy presente. Pero el Barça Atlètic no iba a tropezar dos veces con la misma piedra. Aunque el líder presentó batalla, los cambios fueron providenciales. Alexis Olmedo, que entró por Trilli tras el descanso, sujetó el lateral diestro y se estiró para mandar un gran pase a otro de los futbolistas de refresco. Jan Virgili sorprendió al meta de la Cultural, Bañuz, con un potente disparo por el palo corto. Golazo a un cuarto de hora para el final, con Hansi Flick de nuevo presente en el palco. A buen seguro que el alemán disfrutó del desempeño de un equipo que lo dará todo para no descender de categoría. Difícil, muy difícil, pero no imposible.