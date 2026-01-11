El Barça Atlètic de Belletti, a por el segundo premio en Reus

El Barça Atlètic terminó la primera vuelta con mal sabor de boca después de que 'volaran' dos puntos del Estadi Johan Cruyff en la última jornada, cuando el Valencia Mestalla marcó el 2-2 definitivo en el añadido y desde el punto de penalti. Los de Juliano Belletti ya saben lo que es caer y volver a levantarse, y esta es la actitud que quiere ver el técnico brasileño en la visita del filial azulgrana al Estadi Municipal de Reus para disputar un derbi de altura. La segunda y definitiva parte del campeonato se abre para el Barça Atlètic con un duelo muy exigente, pero a la vez atractivo y con premio. Vencer en el campo de los rojinegros supondría arrebatarle la segunda plaza al Reus FC Reddis y seguir de lleno en la lucha por el ascenso a Primera RFEF. En cambio, otro tropiezo empezaría a ser ya muy peligroso.

Sesión intensa del Barça Atlètic en la previa ante el Reus / SPORT

La semana ha traído para el filial barcelonista el alivio con Mamadou Mbacke tras ser retirado en camilla ante el cuadro valencianista. Las pruebas descartaron lesión. Otra gran noticia ha sido el regreso de Óscar Gistau a los entrenamientos con el equipo tras ser intervenido de la rodilla, aunque su reincorporación a los partidos irá siendo gradual.

Belletti: "Hemos superado las expectativas"

La temporada del Barça Atlètic está muy marcada por las lesiones y Belletti se congratula de que "lo estamos gestionando mejor, el jugador que entra siempre está preparado y no estamos notando los cambios. Hemos superado las expectativas por todos los problemas que hemos tenido y nos da confianza para hacerlo mejor en la segunda vuelta".

Así que en Reus espera que su equipo vuelva a demostrar personalidad y carácter. "No tenemos tiempo para quejarnos, hay que trabajar mucho y reaccionar al momento. Como hemos hecho a lo largo de la primera vuelta", concluyó el de Cascavel.

Lo cierto es que el Barça Atlètic no vence lejos del Johan Cruyff desde que doblegó por 0-2 al Barbastro, pues después cayó en Alcoy (3-2) y cosechó un espectacular empate en el feudo del Atlético Baleares (4-4).

Enfrente, un Reus que afronta el encuentro en un muy buen momento tras sumar los de Marc Carrasco 10 de los últimos 12 puntos. Los rojiblancos tendrán el apoyo de su afición y un gran ambiente pese a que todos han tenido que pasar por taquillas. En juego, más que tres puntos.

Horario y donde ver el Reus FC Reddis-Barça Atlètic

El partido entre el Reus FC Reddis y el Barça Atlètic se disputa este domingo 11 de enero a las 17.00 horas en el Estadi Municipal de Reus.

El derbi catalán será arbitrado por Carlos Castell, del Comité de Castilla-La Mancha y será televisado por Youtube.