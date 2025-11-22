Barcelona - Athletic hoy, en directo: partido de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou, en vivo

Un 22 de noviembre nació el fundador del FC Barcelona, Joan Gamper. Por ello, su nieto Xavier Gamper y su biznieto Daniel Gamper estarán en el renovado y ampliado palco del Spotify Camp Nou. Junto a ellos, un gran número de autoridades. Es el caso de Josep Rull, Presidente del Parlament de Catalunya, Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona, Ernest Urtasun, Ministro de Cultura o Berni Álvarez, Conseller d'Esports