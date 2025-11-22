En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Athletic hoy, en directo: partido de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou, en vivo
Sigue en directo el regreso del Barça al Spotify Camp Nou online y en vivo hoy con SPORT
Ante las bajas, una de las grandes novedades en la lista de convocados de Hansi Flick puede ser Guillem Víctor, lateral de la cantera y hermano de Pau Víctor
Los aficionados empiezan a concentrarse cerca del Spotify Camp Nou con mucha ilusión
El Athletic suma 24 años sin ganar al Barça como visitante. La última victoria de los vascos es del 24 de noviembre de 2001. De los 28 partidos disputados desde entonces, los azulgranas han ganado 23 y han empatado cinco
El encuentro de esta tarde será el número 100 de Fermín con la camiseta del Barça. El andaluz es uno de los jugadores azulgranas que no han jugado en el Spotify Camp Nou
El Barça llega al partido con las bajas de Frenkie de Jong por sanción y Ter Stegen, Gavi y Pedri por lesión. Está previsto que tanto Joan Garcia como Raphinha reciban el alta médica antes del encuentro. Y es duda Rashford por una gripe
La lista de convocados, con la duda de Rashford, se hará pública un par de horas antes del encuentro. Los jugadores del Barça acudirán al Spotify Camp Nou en autocar desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde están citados para comer
Un 22 de noviembre nació el fundador del FC Barcelona, Joan Gamper. Por ello, su nieto Xavier Gamper y su biznieto Daniel Gamper estarán en el renovado y ampliado palco del Spotify Camp Nou. Junto a ellos, un gran número de autoridades. Es el caso de Josep Rull, Presidente del Parlament de Catalunya, Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona, Ernest Urtasun, Ministro de Cultura o Berni Álvarez, Conseller d'Esports
Buenos días. Faltan ya menos de cinco horas para que el balón vuelva a rodar en el Spotify Camp Nou en partido oficial tras dos años y medio de exilio en Montjuïc. En SPORT ya estamos preparados para explicarles todo lo que suceda en este día histórico para el FC Barcelona
