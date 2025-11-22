Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26 del FC Barcelona contra el Athletic Club en el Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou, preparado para albergar el FC Barcelona - Athletic Club

El Spotify Camp Nou, preparado para albergar el FC Barcelona - Athletic Club / EFE

Ferran Correas

Ferran Correas

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL