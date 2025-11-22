En directo
FC BARCELONA
El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26 del FC Barcelona contra el Athletic Club en el Spotify Camp Nou
Un 22 de noviembre nació el fundador del FC Barcelona, Joan Gamper. Por ello, su nieto Xavier Gamper y su biznieto Daniel Gamper estarán en el renovado y ampliado palco del Spotify Camp Nou. Junto a ellos, un gran número de autoridades. Es el caso de Josep Rull, Presidente del Parlament de Catalunya, Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona, Ernest Urtasun, Ministro de Cultura o Berni Álvarez, Conseller d'Esports
Buenos días. Faltan ya menos de cinco horas para que el balón vuelva a rodar en el Spotify Camp Nou en partido oficial tras dos años y medio de exilio en Montjuïc. En SPORT ya estamos preparados para explicarles todo lo que suceda en este día histórico para el FC Barcelona
