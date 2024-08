Barça-Athletic: La decisión final de Nico

Pasan los días y la calma tensa aumenta por el desenlace de Nicholas Williams Arthuer. Ni el Athletic las tiene todas de que podrá contar con su jugador franquicia la próxima temporada, ni el Barça tiene la garantía de que pueda acometer su fichaje. Mientras, el chico sigue apurando sus vacaciones, ajeno a todo, después de proclamarse campeón de Europa con la selección absoluta española.

Desde el bando azulgrana, nadie ha tirado la toalla sobre la incorporación del futbolista de origen ghanés. Cierto es que esperaban haber cerrado ya para estas fechas haber regresado a la regla del 1:1 con la inyección de la cantidad pendiente de Libero por Barça Studios. Lógicamente, no ayuda que entrado agosto todavía no se haya producido ninguno de los movimientos estratégicos pendientes y no se le pueda dar una garantía 100% al futbolista y a su agente de que se puede acometer la cláusula más el correspondiente IPC (alrededor de 62 millones de euros) y, sobre todo, garantizar que puede ser inscrito. Un factor clave.

EL PSG IRRUMPIÓ CON FUERZA

Uno de los agentes que aparecieron durante el desarrollo de todo este 'culebrón', el PSG, parece fuera de combate. La entidad presidida por Nassr Al-Khelaïfi entró en escena (como ha sucedido los últimos veranos casi siempre que el Barça ha mostrado interés por algún futbolista en el mercado), ofreciendo al jugador y a su entorno unas condiciones bastantes más suculentas que las que presentó el club azulgrana.

A esa oferta económica se añadía el deseo expreso de Luis Enrique para poder contar con el extremo del Athletic. Pero esa opción del PSG se ha caído las últimas horas. Nico solo contempla la opción de seguir en España, por lo que todo se ha reducido ya a seguir en el cuadro vizcaíno o marcharse al Barça.

El mural de Lamine Yamal y Nico Williams, en Barcelona / @eslicer y @konestiloart

En el 'botxo', hace semanas que muestran hartazgo por la situación del chico. Ya en la concentración de la selección durante la Eurocopa el mismo presidente Jon Uriarte compareció publicamente 'rajando' por la permisividad de la RFEF en entrevistas y apariciones de su jugador respecto a preguntas sobre su futuro. La campaña ha ido creciendo a nivel mediático hasta provocar una especie de confrontación y de 'guerra' subterránea con el Barça.

TENSIÓN

El asunto está de lo más tenso y no hay que olvidar que bien prontito tendremos en Montjuïc un duelo directo. El destino quiso que en la Jornada 2, el 24-A, cuando previsiblemente ya se habrá resuelto todo, el cuadro vasco se desplazará a la Ciudad Condal. Imaginamos que el ambiente estará, cuanto menos, caldeadito.

En el Barça siempre han trabajado con el OK y la 'predisposición' de jugador y agente. Si Nico quisiera quedarse en el Athletic 100% y no dar lugar a elucubraciones él mismo podría haberlo zanjado desde el primer momento antes de acudir a la concentración con la selección absoluta. No lo hizo y eso dio pie a que durante toda la estancia la rumorología fuera 'in crescendo'. Respuestas enigmáticas y ganas de 'juegueteo' es evidente que tuvo.

@elchiringuitotv

Nico descartó primero la opción de irse a la Premier League. Irrumpieron ya en julio las opciones de Aston Villa o Chelsea. En todos los casos ofreciendo sueldos muy importantes. Más adelante se ha descartado PSG y, como comentábamos, en los próximos 7-10 días debe deshojarse la margarita. Antes de que se ponga a las órdenes de Ernesto Valverde el próximo día 12.

"Que Nico es bueno ya lo sabemos, ya veremos a ver qué pasa porque cada día sale una cosa nueva en la prensa y lo que no podemos hacer es dejarnos guiar por eso, sino simplemente por las cosas que van sucediendo", dijo el técnico extremeño, sin tenerlas todas sobre si podrá contar o no con Nico para una campaña histórica con final de Europa League en casa.

En cualquier caso, ahora sí que nos dirigimos hacia la recta final de este culebrón que se alarga durante más de un mes. Con Deco en Barcelona picando piedra (no acudió a la gira norteamericana precisamente para ir avanzando en las carpetas pendientes) y con un Barça pendiente de alcanzar esa regla del 1:1 cuanto antes para desatascarlo todo.