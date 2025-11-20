Barça - Athletic Club: horario y dónde ver el partido del regreso al Spotify Camp Nou

Barça y Athletic Club se verán las caras este próximo sábado 22 de noviembre (16:15) en lo que será el estreno del nuevo Spotify Camp Nou. El cuadro que dirige Hansi Flick se ve las caras con los leones en lo que se ha convertido en una nueva rivalidad en el fútbol español después de los 'affaires' que ha habido entre ambos clubes los últimos años. Con la figura de Nico Williams como gran 'filón'.

El equipo azulgrana acabó con buenas sensaciones antes del parón de selecciones tras imponerse por 2-4 al Celta de Vigo en Balaídos. Un partido con un descontrol total en la primera mitad, pero que los de Flick supieron dominar con una gran segunda mitad. Cerca de lo que quiere de su equipo el técnico de Heidelberg.

Por su parte, el Athletic aterrizará en la Ciudad Condal buscando aguar la fiesta al Barça. El club azulgrana prepara un sinfín de sorpresas y actos para su gente y los de Valverde buscarán frenar toda esa euforia. Les está costando mucho a los rojiblancos este curso. Vienen de ganar sufriendo al Oviedo, pero previamente encadenaban tres victorias seguidas. Las bajas y las exigencias de la Champions están pasando factura.

Ernesto Valverde sonríe ante Hansi Flick en el último Barça-Athletic Club / JAVI FERRANDIZ

Yeray Álvarez, Beñat Prados, Egiluz, Galarreta, Sannadi e Iñaki Williams serán, en principio, baja. Flick solo deberá lidiar con las ausencias de Pedri, Gavi y Ter Stegen. Recupera a Raphinha y a Joan Garcia. Y también Lamine Yamal y Casadó, que estaban entre algodones, apuntan a salir de inicio.

HORARIO DEL BARÇA - ATHLETIC CLUB

El partido entre el Barça y el Olympiacos, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga EA Sports, se disputará el sábado 22 de noviembre a las 16:15 en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL BARÇA - ATHLETIC CLUB

El enfrentamiento entre el Barça y el Athletic se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN (DAZN La Liga).

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.